Şeyma Subaşı alyansını hiç çıkarmıyor

Şeyma Subaşı, kızı Melisa’nın babası ve sevgilisi Acun Ilıcalı ile evlenmeyi düşünmediği açıklamıştı ama sol parmağından alyansını hiç çıkarmaması dikkat çekiyor.
Bir takipçisine verdiği cevapla evlenmeyi düşünmediklerini dile getiren Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’nın boşanmasının ardından paylaştığı fotoğrafta tektaş yüzüğü dikkat çekmiş ve magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.
Daha sonra da aynı yüzük Subaşı’nın İspanya Ibiza’da yemek yerken çekilen fotoğrafıyla tekrar gündeme gelmişti.
‘EVLENMEYECEĞİZ’ DEDİ AMA…
Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Subaşı, son zamanlarda büyük tek taşından vazgeçmiş olsa da, alyans yerine geçen ‘tam tur’unu sol parmağından hiç çıkarmıyor.
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