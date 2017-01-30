30 Ocak 2017

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Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maç programı aç.ıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın tarihi de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı. Derbi mücadelesi 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena’da oynanacak. Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Şubat’ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:

4 Şubat Cumartesi:

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Şubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

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Havadis Gazetesi

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