The Gospel Pub’da Alkapon Sonero

REGAE GECELERİ DEVAM EDİYOR:

“The Gospel Pub” sahnesinde her hafta sonu adamızın başarılı gruplarından “Alkapon Sonero” sahne alıyor. Grup, birbirinden güzel “Reggae” tarzı şarkılarla konuklarına güzel geceler yaşatıyor

Dereboyu’nda hizmet veren “The Gospel Pub” her Cuma olduğu gibi önceki akşamda sahnesinde adamızın başarılı gruplarından “Alkapon Sonero”yu ağırladı. Grup, birbirinden güzel akustik “Reggae” şarkılara yer vererek konuklarına keyifli bir gece yaşattı. Eğlence severler tarafından beğeni toplayan gecede konuklar müziğe doydu.