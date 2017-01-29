29 Ocak 2017

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The Gospel Pub’da Alkapon Sonero

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The Gospel Pub’da Alkapon Sonero
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REGAE GECELERİ DEVAM EDİYOR: 

“The Gospel Pub” sahnesinde her hafta sonu adamızın başarılı gruplarından “Alkapon Sonero” sahne alıyor. Grup, birbirinden güzel “Reggae” tarzı şarkılarla konuklarına güzel geceler yaşatıyor

 

Dereboyu’nda hizmet veren “The Gospel Pub” her Cuma olduğu gibi önceki akşamda sahnesinde adamızın başarılı gruplarından “Alkapon Sonero”yu ağırladı.  Grup, birbirinden güzel akustik “Reggae” şarkılara yer vererek konuklarına keyifli bir gece yaşattı. Eğlence severler tarafından beğeni toplayan gecede konuklar müziğe doydu.

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Havadis Gazetesi

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