29 Ocak 2017

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Nafiz, Surlariçini şenlendirdi

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Nafiz, Surlariçini şenlendirdi
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DOYASIYA EĞLENDİLER: 1984 Bar’da sahne alan Nafiz Dölek ve grubu eğlenceyi doruğa çıktı. Grubun çaldığı hareketli parçalarla coşan konuklar gece geç saatlere kadar da eğlenmenin tadını doyasıya yaşadı

 

Lefkoşa Surlariçi’nin hizmet veren 1984 Bar’da önceki akşam sahne alan Nafiz Dölek ve grubu konuklarını eğlendirmeyi bildi. Grubun çaldığı hareketli parçalarla coşan duygusal parçalarla da yavaşlayan konuklar güzel bir geceyi daha geride bıraktı. Eğlencenin temposunun hiç düşmediği gecede konuklar kendilerini şarkılara kaptırarak hafta içi stresinden biraz da olsa sıyrılma şansı yakaladılar.

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Havadis Gazetesi

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