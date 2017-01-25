Adele’in babası olduğunu iddia eden Türk dünya basınında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan yöresel saz ustası ve şarkıcı Mehmet Asar, 1987’nin Temmuz’unda ülkeye tatile gelen, İngiliz şarkıcı Adele’in annesiyle birlikte olduğunu, ertesi sene mayıs ayında doğan Adele’nin kendi çocuğu olduğunu öne sürmüştü.

İtalyan La Republica, Lübnan merkezli Al Arabiya ve Yunan Lifo sitesi Türk basınını kaynak göstererek habere yer verdi.

Adele geçen sene verdiği bir röportajında Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı olduğunu söylemiş ama detaya girmemişti ancak Galli olduğunu da eklemişti.

Adele’in babasının Mark Evans olduğu ve Adele iki yaşındayken evi terk ettiği biliniyor.

“ANNESİ BODRUMA TATİLE GELMİŞTİ”

Doğan Haber Ajası’nın (DHA) haberine göre, ABD’de yaşayan İngiliz şarkıcı Adele’in annesi Penny Adkins’in tatil için Bodrum Gümbet’e geldiğini, taksi şoförlüğü yaparken tanıştığını söyleyen Asar, “Annesi ve arkadaşlarına iki hafta boyunca Bodrum koylarını ve Denizli Pamukkale’yi gezdirdim. Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. O sırada birbirimizden hoşlandık, sevdik. İki hafta boyunca birlikte olduk. Daha sonra tatilini uzattı, bir ay sonra İngiltere’ye döndü. Ardından iki kez daha Bodrum’a geldi, 1 ay kaldı.”

Asar, “Sonra dönerken, beni götürmek istedi. Ancak ben İngiltere’de değil Bodrum’da yaşamak istediğimi, istiyorsa burada kalabileceğini söyledim. Memleketine döndü. Birkaç kez telefonla görüştük. O zamanın şartlarında telefonla görüşmek hem zor hem pahalıydı. Ondan sonrada görüşemedik. Annesiyle birlikte olduğumuz tarihle, Adele’nin doğum tarihleri birbirine tam olarak uyuyor” demişti.

Geçen yıl Adele’nin Grammy ödüllerini kazanınca merak edip araştırdığını belirten Asar, “Ailesine baktığımda annesinin yıllar önce benim birlikte olduğum İngiliz kadın olduğunu öğrenince şoke oldum. Sevdiğim kadın, Adele’in annesiydi. Yıllar geçmesine rağmen değişmemişti. Ardından Adele’in hareketlerini incelediğimde çene, göz, yüz yapısı, saçları ve konserler sırasında sağ elini kaldırdığında 3. ve 4. parmaklarının bitişik olduğunu gördüm. Daha çok şaşırdım çünkü, benim sağ elimin 3. 4. parmakları da kaldırdığımda bitişiktir. Ayrıca Adele’nin söylediği şarkılarda yaptığı vurgular, benim söylediğim eserlerdeki vurgulara çok benziyor bu da genetik olabilir” dedi.