Girne Sigortalar yarın da grev yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, dairedeki personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle yarın da Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde tam gün grev uygulanacağını bildirdi.

Kaptan, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir maaş arıtışı, özlük hakkı talep etmeden sadece ülke insanının daha hızlı ve kaliteli hizmet alması için grev yapan Girne Sosyal Sigortalar Dairesi çalışanlarının sıkıntılarını görmezden gelen hükümetin grevin sonlandırılması için sendikayı hiçbir görüşmeye çağırmadığını kaydetti.

Hükümeti antidemokratik olmakla eleştiren Kaptan, sigortaların düzgün, hızlı, kaliteli hizmetinin özel sektör için de büyük önem arz ettiğini ifade etti.