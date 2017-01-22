Eğlence devam ediyor

DJ’Lİ GECE: Girne’de hizmet veren “5 Mile Club” eğlence severlere unutulmaz bir gece daha yaşattı. Dj Fatih Boğalar çaldığı setler ile eğlence severleri kendilerinden geçirdi

“Te Ma Etmaje” şarkısı ile son zamanlarda patlama etkisi yaratan Fatih Boğalar, önceki akşam “5 Mile Club”ta muhteşem bir performans sergiledi. Eğlence severlerin adeta akın ettiği gecede eğlence hat safhada yaşandı.

Yüksek enerjili sahne perfomansı ile eğlence severlere büyüleyen Fatih Boğalar, sabahın ilk ışıklarına kadar çaldığı setlerle ritmi üst seviyede tuttu. Gecede Fatih Boğalar’a kabin başında 5 Mile Club residentleri Emrah Polat ve Tecer Haslıel eşlik etti.