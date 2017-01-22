Kalabalık göz doldurdu

Arasta çarşısı ve Büyük Han dün çok sayıda turisti ağırladı. Çarşıdaki kalabalık az da olsa esnafın yüzünü de güldürdü

Nadire BAHADİ

Lefkoşa’nın tarihi mekanlarından Büyük Han ve Arasta çarşısı dün yine turistlerin ve güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak mekanı oldu. Büyük Han müdavimlerinin yanı sıra pek çok turiste de ev sahipliği yaparken, Arasta Çarşısı’nı hem alışveriş yapmak hem de gezme amacı ile ziyaret edenler anı fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.

Turist akınına uğradı

Öğle saatlerine kadar bahar havası yaşanan Lefkoşa’da Cumartesi gününü Kıbrıs’ın Kuzey’inde geçirmek isteyen Kıbrıslı Rumlar Arasta Çarşısı’nı gezdi. Lefkoşa Surlariçi bölgesinin gözde mekanlarından olan Büyük Han’ı da ziyaret eden Kıbrıslı Rumlar, alış veriş yaparak esnafın da yüzünü güldürdü. Arasta çarşısı ve Büyük Han’ı ziyaret edenler sadece Kıbrıslı Rumlar olmadı. Tatil için kış sezonunu tercih eden turistlerde Surlariçi’ndeki tarihi mekanları ziyaret etti

Büyük Han büyüledi

Sabah saatlerinden itibaren müdavimlerini ağırlayan Büyük Han, gün boyu çok sayıda turiste de ev sahipliği yaptı. Kafileler halinde Büyük Han’ı ziyaret eden turistler, tarihi mimariye sahip mekan karşısında adeta büyülendi. Güneşli havanın da tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancılar, Büyük Han’da kahve eşliğinde sohbet etti, yemek yedi ve anı fotoğrafları ile keyifli anlarını ölümsüzleştirdi.