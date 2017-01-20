20 Ocak 2017

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Kıbrıs

Akıncı: AP’deki 6 sandalyeden 2’si Kıbrıslı Türklerin

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Akıncı: AP’deki 6 sandalyeden 2’si Kıbrıslı Türklerin
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Antonio Tajani’ye bugün bir mektup göndererek Avrupa Parlamentosu Başkanlığı’na seçilmesini tebrik etti.

Antonio Tajani’nin Avrupa Parlamentosu Başkanlığı süresince çalışmalarının Avrupa değerleri ve Avrupa Birliği’nin gelişmesine katkı yapacağına kuşku duymadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, mektubunda Kıbrıs sorununa da değindi.

AP Başkanı Tajani’ye, Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı bir çözüm için çalışıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bulunacak çözümün yaşayabilir olması için, çözüm parametrelerinin Avrupa Birliği hukukunun bir parçası haline getirilmesinin önemine işaret etti.

Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalyeden 2’sinin Kıbrıs Türkü’nün hakkı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, AB’nin politik, teknik, finansal ve moral desteğinin öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, AP Başkanı Tajani’ye gönderdiği mektupta, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcilerinin bir an önce Avrupa Parlamentosu’ndaki yerlerini alarak Kıbrıs Türk halkının sesini orada da duyurmalarının önemini de hatırlattı.

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Havadis Gazetesi

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