15 Ocak 2017

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ETA Tutukluları İçin Sokağa Döküldüler

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ETA Tutukluları İçin Sokağa Döküldüler
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İspanya’da Bask şehri Bilbao’da on binlerce kişi, hapisteki ETA üyelerinin cezalarını evlerine yakın yerlerde çekmeleri talebiyle sokaklara döküldü

 

300’ü aşkın ayrılıkçı Bask örgütü militanı, iletişim kurmamaları için İspanya ve Fransa’da farklı cezaevlerinde tutuluyor.

Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak görülen ETA, İspanya’nın kuzeyinde ve Fransa’nın güneybatısında bir Bask devleti kurmak için yürüttüğü 40 yıllık savaşta 800’ü aşkın cana kıydı.

ETA, 2011 yılında ateşkes ilan etse de, İspanya, örgüt tamamen silah bırakana dek militanlarını dağıtma politikasını değiştirmeyi reddediyor.

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Havadis Gazetesi

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