“Cadı”da buluştular

LEFKOŞALILAR CADI’NIN EVİ’NDE:



Lefkoşa’nın tercih edilen eğlence mekanlarından Cadının Evi’ne giden eğlence severler, hafta içinin yorgunluğunu mekan da trans, rock parçalar eşliğinde sohbet ederek yaşıyor

Lefkoşa Dereboyu’nda hizmet veren Cadı’nın Evi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Gençlerin ve üniversite öğrencilerinin tercihleri arasında bulunan Cadı’nın Evi’nde muhabbet dur durak bilmiyor. Hem hafta sonu hem hafta içi açık olan mekanda konuklar keyifli saatler geçiriyor.