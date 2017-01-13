13 Ocak 2017

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Meteoroloji Açıkladı: Önümüzdeki hafta yağmur yok

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Meteoroloji Açıkladı: Önümüzdeki hafta yağmur yok
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Meteoroloji Dairesi, soğuk ve nemli havanın etkisinin süreceğini, önümüzdeki hafta yağmur beklenmediğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 14 – 20 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu olacak, diğer günlerde parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 ile 18 santigrat dolaylarında seyredecek, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Havadis Gazetesi

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