Durum Mormenekşe adına iyi değil

Dumlupınar ile Mormenekşe dün 6 puan değerinde bir maça çıktı. Aslında maçın hemen başında gol pozisyonları yakalayan Mormenekşe olmasına rağmen bunu başaramadılar. Maçın genelinde her iki takımın da oynadığı futbol vasatın üstünde değildi. Mormenekşe maç boyunca defans bloğunda büyük sıkıntılar yaşadı. Bunun da en büyük sebebi Yusuf Beyazi’nin sarı kart cezalı olmasıydı. Dumlupınar rakibi karşısında hissedilir bir baskı kuramasa da, Mormenekşe defansının hataları nedeni ile net gol pozisyonları yakaladı.

Maçın ilk yarısında Mormenekşe defansının basit hataları nedeniyle Fofana iki gol attı ve bir de rakibin kendi kalesine gol atmasına neden oldu. Zaman zaman gelişen Mormenekşe ataklarında da kaleci Ali iyi yer tutarak gole fırsat vermedi. Kenan Özer dünkü maçta çok etkili değildi. Vites yükselterek oynamadı. Çünkü maç kendisi için Dumlupınar’daki son maçıydı. Belki de bu nedenle sakatlık olasılığını düşünerek oyuna fazla asılmadı. Dört golün atıldığı maçta çok heyecan yoktu. Büyük bir bölümü yağmur altında oynan maçta karlı taraf Dumlupınar oldu. Puan cetvelinin alt sıralarında bulunan takımların hepsinin de puan kaybetmesi Dumlupınar’a bana göre üç değil altı puan kazandırdı. Dünkü maç gösterdi ki, hem Dumlupınar hem de Mormenekşe ikinci devre için takviyeler yapmak zorunda. Eğer Süper Lig’de kalmak istiyorlarsa, her iki takımın da kadrolarını güçlendirmeleri gerektiğine inanıyorum.

Çok karmaşık pozisyonlar olmamasına rağmen, orta hakem Serdar Bilgimer zaman zaman yanlış kararlar verdi. Örneğin Emre’nin sarı kartı varken yaptığı net sarı kartlık pozisyonu es geçti. Ahmet Dölek’in ceza sahası içinde elle oynamasını devam ettirdi. Nduka’nın ceza alanı içinde arkadan itilip düşürülmesine penaltı kararı vereceği yerde, oyuncunun topa elle temas ettiği için serbest vuruş vermesi önemli hatalardı. Ancak bu hatalar Dumlupınar’ın net galibiyetinin gölgesinde kaldığı için değer kazanmadı. 2017 yılının tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Önümüzdeki yıl görüşmek dileğiyle…