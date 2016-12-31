İnananlar Kazandı

Sezona kötü başlayan ve “düşer” gözüyle bakılan, ancak, 5.haftada Mehmet Bolkan’la başlayan çıkışla, şapkadan tavşan çıkartırcasına zirve yarışına “ortak” olan Türk Ocağı ile, korkulu rüya görmemek için “üst sıralara” tırmanmak hesapları yapan Gençlik Gücü arasında dün oynanan maçı, ikinci devredeki arzulu futbolu ile Türk Ocağı 2-0 kazandı.

Oyun kalitesi vasatın üstüne çıkmayan ilk devrede, her iki takım da karşılaşmaya “kontrollü” başladı. Bu süreç içerisinde defans güvenliğini; kanatlarda Yunus ve Mustafa Ercan, göbekte ise Coşkun ve Debola’yı pasifize etmekle görevli Mustafa Avcı’ya teslim eden Türk Ocağı, James ve Muhammed Ali Uçar’ın yanı sıra, Burak’tan oluşan ikinci bölge ile, bloklar arasındaki dengeyi oluşturmaya çalıştı. Ve üçüncü bölgeyi oluşturan; kanatlarda genç Doğukan ile Emeka’nın desteğindeki Ertaç’a gol yolları hazırlamak ve dolayısıyla da skor üretmek istedi.

Buna mukabil, beraberliği ilk hedef olarak benimseyen bir oyun temposu içerisinde oyuna başlayan Gençlik Gücü ilk devrede; orta alanı kalabalık tutup, geriden Raif’in, kanatlardan da Özcan ve Hakan’ın desteğindeki Debola’ya atılacak toplarla sonuca gitmek istedi.

Ancak, her iki takımın da, orta alan organizasyonunu yapacak, ceza alanı civarında çoğalarak, final pasları üretecek oyuncu eksikliği, bu atakları Türk Ocağı’nda Ertaç’ın, Gençlik Gücü’nde de Debola’nın kişisel becerilerine dayanan sonuçsuz kontra ataklar olmaktan öteye götürmedi. Bu nedenle de takımlar, rakip ceza alanında çoğalamadı ve pozisyon bulamadı. Sonuçta, takımların birbirlerine üstünlük sağlayamadığı ilk devre, 0-0 berabere tamamlandı.

Türk Ocağı 2.devreye ilk devrenin aksine fevkalade tempolu başladı. Müdafaayı ileride kurup, ikinci bölge desteğinde, tek pasa dayalı hızlı kontra ataklarla rakip yarı alana yerleşti. Emeka ve Ertaç ile de, gol pozisyonu üretmeye çalıştı. Ancak, takım halinde topun arkasına geçen, hırslı, agresif ve alan daraltan savunma kurgusuna uyan Gençlik Gücü karşısında, yoğun baskısını uzun müddet gole çeviremedi. Nitekim Ocağın bu baskısı 81. dakikada ancak semeresini gördü. Ve Ocak, Ertaç’ın müthiş frikiğinde, kaleci Çağatay’ın elinden seken topu takip eden Emeka’nın, topu kaleye yollaması ile skoru 1-0’a taşıdı. Ocak, Emeka’nın 90+2’de düşürülmesi sonucunda meydana gelen penaltıyı kullanan Ertaç’ın ayağından gelen golle de maçın skoru olan 2-0’a ulaştı. Dün oynadıkları futbol dikkate alındığında, beraberlik Gençlik Gücü için iyi sonuç olacaktı. Galibiyet ise büyük ikramiye.