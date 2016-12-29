Taçoy:Kimden Öğrendiniz Bunları Tarih Bilmezler?

Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 2017 ajandalarıyla ilgili sosyal medyadan tepki gösterdi.

iŞTE TAÇOY’UN O AÇIKLAMASI

• NERDEN ÖĞRENDİNİZ, KİMDEN ÖĞRENDİNİZ BUNLARI TARİH BİLMEZLER?

• VATANDAŞIMIN DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN YARATTIĞI KIT KAYNAK İLE KENDİ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEN TARİH BİLMEZLER!

Öğrendiklerimizin tam tersi bir algı ile hazırlanmış, tamamen TÜRK DÜŞMANLIĞI ile dolu bir ajanda.

Bu düşmanlık sadece NEO SOSYALİST düşünceye hakim olanların yaptığı ile eşdeğerdir. Ari bir ırk yolunda ilerleyen NAZİ düşünce yapısının (replikasıdır) tıpa tıp aynısıdır.

Yazık çok yazık, BABALARIMIZIN, AMCALARIMIZIN, DAYILARIMIZIN ve ABİLERİMİZİN mücadele anlayışına ters.

Bu anlayışa inat;

Varolma mücadelemizin henüz tamamlanmanmadığını ve varolma yolunda mücadeleye devam edilmesi gerektiğini bir kez daha gördük.

VATANDAŞIMIN DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN YARATTIĞI KIT KAYNAK İLE KENDİ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDENLERE BİR KEZ DAHA HATIRLATIRIM.

Nerde mutluysan orda yaşa.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!