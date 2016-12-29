Şampiyonlar belirleniyor

Liselerarası (Gençler) Basketbol Şampiyonası’nda yarı final maçları dün oynanırken kızlarda Levent ile YDK, erkeklerde ise TMK ile YDK finale yükselen okullar oldu

FİNALLER BUGÜN OYNANACAK:

Gençler Basketbol Şampiyonası’nda final maçları bugün oynanacak ve şampiyonlar belirlenecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak finallerde saat 10.00’da kızlarda Levent Kolej ile Yakın Doğu Kolej saat 11.30’da ise erkeklerde Türk Maarif Koleji ile Yakın Doğu Koleji karşılaşacak

Okan KARADEMİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası (Gençler) Basketbol Şampiyonası’nda yarı finaller dün oynandı ve finale yükselen okullar belli oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı finallerde rakiplerini mağlup eden kızlarda Levent Kolej ile Yakın Doğu Koleji, erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji ile Türk Maarif Koleji adlarını finale yazdırdı.

Favoriler finalde

Kızlar yarı final maçlarında Levent Kolej, Girne Amerikan Koleji karşısında 45-12, Yakın Doğu Koleji de Türk Maarif Koleji karşısında 41-19 galip gelerek finale yükseldiler.

Erkeklerde ise Türk Maarif Koleji, Girne Amerikan Koleji’ni 58-40, Yakın Doğu Koleji de Doğu Akdeniz Doğa Koleji’ni 52 -26 yenerek finalistler oldular.

Finaller bugün

Liselerarası (Gençler) Basketbol Şampiyonası’nda üçüncülük ve final karşılaşmaları bugün oynanacak.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda şampiyonların belli olacağı final maçlarının ilkinde saat 10.00’da kızlarda Levent Kolej ile Yakın Doğu Koleji karşılaşacak.

Saat 11.30’da ise erkeklerde Türk Maarif Koleji ile Yakın Doğu Koleji final mücadelesi verecek.

Yarı finalde kaybeden okullar ise yine bugün Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda üçüncülük maçına çıkacaklar.

Yarı Final Sonuçları:

Kızlar

Levent Kolej-Girne Amerikan Koleji: 45-12

Yakın Doğu Koleji-Türk Maarif Koleji: 41-19

Erkekler

Türk Maarif Koleji-Girne Amerikan Koleji: 58-40

Yakın Doğu Koleji-Doğu Akdeniz Doğa Koleji: 52 -26

Final Programı

Bugün

Kızlar Final-(Atatürk Spor Salonu):

Saat 10.00 Levent Kolej-Yakın Doğu Koleji

Erkekler Final-(Atatürk Spor Salonu):

Saat 11.30 Türk Maarif Koleji- Yakın Doğu Koleji

Kızlar Üçüncülük-Necati taşkın Spor Salonu

Saat 10.00 Girne Amerikan Koleji-Türk Maarif Koleji

Erkekler Üçüncülük- Necati taşkın Spor Salonu

Saat 11.30 Girne Amerikan Koleji-Doğu Akdeniz Doğa Koleji