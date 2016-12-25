4 gol ve 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada 3 puana uzanan Baf Ülkü Yurdu ligde 8 maç aradan sonra galip geldi

Baf nihayet: 4-0

KÖTÜ SERİ BİTTİ:

Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Değirmenlik’i 4-0 mağlup ederek 8 maçlık galip gelememe serisini sonlandırdı. Ev sahibi ekibe uzun bir aradan sonra 3 puanı getiren golleri Hamis, Joseph (2) ve İltaç kaydetti. Değirmenlik’ten Yusuf Kumaş 53. dakikada, Baf Ülkü Yurdu’ndan ise İsmail 62. dakikada kırmızı kart gören oyuncular oldu

Yer: Zümrütköy Sahası

Hakemler: Serkan Durmaz (***), Özal Çağlayan (***), Ali Akçınar (***)

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan (**), İsmail (**), İltaç (***), Tahsin (**), Hürcan (**) (Dk.61 Berkşen (**)), Hüseyin (**) (Dk.82 Ahmet), Arif (**), Hamis (***)(Dk.88 Ali), Lawal (***), Fikri (**), Joseph (***)

Değirmenlik: Çağan (*), Sercan (*), Yusuf Palaz (*) (Dk.76 Kayhan (*)), Yusuf Kumaş (*), Rifat (*), Ümitcan (*) (Dk.61 Hasan (*)), Haşim (*), Kojo (*), Hüseyin (*), Burçin (*), Amani (*)

Goller: Dk.11 Hamis, Dk.15, Dk.18 Joseph, Dk.75 İltaç (Baf Ülkü Yurdu)

Kırmızı kart: Dk.62 İsmail (Baf Ülkü Yurdu) – Dk.53 Yusuf Kumaş (Değirmenlik)

K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Değirmenlik’i 4-0 mağlup ederek ligde 8 maç aradan sonra galip geldi. Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe uzun bir aradan sonra 3 puanı getiren golleri Hamis, Joseph (2) ve İltaç kaydetti. Değirmenlik’ten Yusuf Kumaş 53. dakikada, Baf Ülkü Yurdu’ndan ise İsmail 62. dakikada kırmızı kart gören oyuncular oldu. Bu sonucun ardından Baf puanını 14 yaparken Değirmenlik 11 puanla düşme hattında kaldı.

Önemli dakikalar

10.dakikada Hamis’in ortasında Joseph’in ceza sahasında kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

11.dakikada Hamis ceza sahasından sert bir şutla topu filelere gönderdi Baf’ı 1-0 öne geçirdi.

15.dakikada Hamis’in pasında Joseph topu kafayla ağlara yolladı skoru 2-0 yaptı.

18.dakikada Hamis’in uzun pasında Joseph ceza sahasında topla buluştu ve skoru 3-0 yapan golü kaydetti.

25.dakikada Kojo’nun sert şutunda top az farkla auta gitti.

45+1.dakikada Joseph kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramayınca kaleci topu kontrol etti.

İlk yarı 3-0 Baf üstünlüğünde sona erdi.

dakikada Tahsin’e sert faul yapan Yusuf Kumaş kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

62.dakikada İsmail rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

dakikada Hamis’in pasında İltaç ceza sahasında topu filelere göndererek skoru 4-0’a getirdi.

Karşılaşma 4-0 Baf üstünlüğünde tamamlandı.