2017’yi coşku ile karşıladılar

ESKİ YILA VEDA: Le Chateau Romance Restaurant, KKTC’nin en güçlü beyaz eşya ve elektronik şirketlerinden biri olan Armar Group’a ev sahipliği yaptı

Tüm yıl boyunca gösterdikleri performansla belirlenen hedefleri tutturan ve oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Armar Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar, gelecek yıl da aynı tempoda çalışmaya ve büyümeye devam edeceklerini belirtti. Bunun yanı sıra, gelecek yıl farklı sektörlerde de girişimleri olacağını ve buna paralel olarak büyüme hedeflerini yükselttiklerini açıkladı.

Elde ettikleri başarıda emeği geçen tüm personeline teşekkür eden Arar, yaptığı konuşmada yeni yıl dileklerini sundu.

Arar, konuşmasında ayrıca değişken döviz kurlarına değindi: “2017 yılında döviz kurunun nasıl seyredeceği ile ilgili Ekonomistlerden aldığımız yorumlarda kur tahmini yapılamıyor. Bu durum döviz ile ithalat yapan herkesi sıkıntıya sokuyor. Bu konuda biz işadamları olarak hükümet yetkililerinden talebimiz, bir an önce Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yetkilileri ile görüşüp karşılıklı ticaretin TL cinsinden yapılmasını talep etmelidirler. Nasıl ki Rusya ve Türkiye arasında ülkelerin kendi para cinsinden ticaret yapılması konusunda mutabakata varılmış ise KKTC ve TC arasında da böyle bir mutabakat sağlanmalıdır.”

Murat Arar’ın konuşmasının ardından, Armar Group’un geleneksel olarak bayilerine verdiği plaketlerin takdimi yapıldı. “En Çok Satış Yapan Bayi” kategorisinde başarı sağlayan isim yine değişmedi; Özcoşkun Elektronik Direktörü Serhat Özcoşkun’a plaketini, Murat Arar verdi. Bu yıl ikincisi verilen bir diğer plaket ise “En İyi Çıkış Yapan Bayi” dalında idi. Bu ödülü kazanan Lion Ticaret adına Tahir Özbilen plaketini, Direktör Yardımcısı Zeynel Abidin Arar’dan aldı.

Armar Group’un yine geleneksel olarak yaptığı, personelini onurlandırma ve gururlandırma aktivitesi, bu yılki yemek organizasyonunda da devam etti. Gecede 5. Hizmet Yılı Anısına; Tepe Home Satış Müdürü Ahmet Çağlı, Servis ve Operasyon Müdürü Muazzez Sofuoğlu, Satış Personeli Hüseyin Hızlıer, Teknik Elemanlar Mehmet Bilmez, İmadeddin Kemal Hatay ve Hakan Uçar’a Bayi Koordinatörü Bora Rıfatoğlu tarafından, 10. Hizmet Yılı Anısına; Teknik Elemanlar Yurdal Karslı ve Hasan Karasu’ya Tepe Home Satış Müdürü Ahmet Çağlı tarafından takdim edildi.