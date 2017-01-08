YENİ YILI KUTLADILAR:

Başman Group of Companies, 2017 yılına motiveli bir giriş yapabilmek amacıyla Tango to Buddha Restaurant & Bar’da tüm çalışanları için “2017’ye Merhaba” Kokteyli düzenledi

1960 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs’ta 40’tan fazla markası ile hizmet veren Başman Group of Companies, 2017 yılına motiveli bir giriş yapabilmek amacıyla, geçtiğimiz akşam Tango to Buddha Restaurant & Bar’da tüm çalışanları için “2017’ye Merhaba” Kokteyli düzenledi. Saat 20.00’de başlayan geceye eşleriyle katılan 150’den fazla çalışana, kendilerini özel hissedecekleri bir gece düzenlendi.

Başman Group’un özel tanıtım videosu ile başlayan gecede açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman konuşmasında; “2017 yılının farkındalık, barış ve huzur ile geçmesini dileyerek, konuşmasını Başman Group’un sloganı olan “Her zaman İleriye” ile bitirdi.”

Açılış konuşmasının ardından, 2016 yılının; “Kıdem”, “En iyi Performans”, “En iyi Gelişim Gösteren Çalışan” ödülleri, Yönetim Kurulu üyelerince, kazanan çalışanlara takdim edildi.

Ödül töreni sonrasında, Başman Yönetim Kurulu, ödül alan çalışanlar ve Başman gelecek kuşak üyeleriyle (Başman Çocuklarıyla) kutlama pastası kesildi.

Gecede yapılan çekilişle 2017’nin 5 şanslı çalışanına hediyeler verildi. Tüm çalışanlar Latino Turko’nun söylediği şarkılarla ve DJ Bora K.’nın müzikleriyle gece boyunca eğlendi.