2017’nin canavarı

Teknolojinin kalbinin attığı ve bizlerin de yerinden takip ettiğimiz yılın en önemli fuarlarından CES 2017, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor. Çok sayıda yeni teknolojinin görücüye çıktığı dev etkinlikte adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bazı otomobiller de sahne alıyor. İşte bunlardan biri Chrysler Portal.

Aile odaklı minivan, şimdilik bir konpsept halinde, yani seri üretimine henüz başlanmış değil. Ancak sunduğu teknolojiyle şimdiden heyecanlandırıyor. Elektrikli otomobil, kendi kendine gidebiliyor ve belki de en çok dikkat çeken özelliklerinin başında fütüristik tasarımı geliyor.

Asansör gibi yana doğru açılan kapılara sahip araç, iddialı görünümüyle dikkat çekici. Üretici şirket tarafından ‘Ev ve iş arasında köprü vazifesi gören sakin bir ortam’ şeklinde tanımlanıyor.

Selfie ve sosyal medya özellikleri dışında da önemli detaylara sahip olan Portal 250 mil (400 km) menzil sunuyor ve 15 dakikalık DC hızlı şarjı ile 150 mil (240 km) yol kat edebiliyor. Bunların yanında konsept araç, sürücünün yolunu takip eden Lidar, radar, ultrasonik ve kamera sensörleri ile yarı otonom sürüş sunuyor.

Ve belki de en çarpıcı özellik; araç yüz tanıma özelliği ile geliyor. Ekstra güvenlik sağlayan bu özelliği gelecekte birçok araçta standart olması bekleniyor.

Sesli komutlarla birçok işlemin gerçekleştirilebileceği kaydedilen Portal’ın şimdilik sadece ‘izleyenleri hayrete düşürme’ fonksiyonu bulunuyor.