“2017”, yine yeni umutlar

Büyük umutlarla girdiğimiz koskoca bir yılı daha geride bıraktık. Yeni umutlar, yeni hayaller, yeni hedefler ve büyük beklentilerle 2017 yılına ilk adımı attık. Her şeyden önce yeni yılın hepimiz için hayırlara vesile olmasını dilerken önce sağlık, sonra da mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Tam bir yıl önce yazdığım yazı geldi hatırıma. Yine böyle bir günde, yeni girdiğimiz yıldan beklentiler vardı içimde, bunları dökmüştüm kaleme. Tabi ki işimiz de spor olduğundan Kıbrıs adasındaki sporu irdeliyoruz her daim. Ülke sporunun bir yerlere gelebilmesi için bizler de yıllardır fikirlerimiz ile katkı koymaya çalışıyoruz. Devletin spor politikası hala belirsizliğini sürdürüyor olmasına rağmen olabilecekler konusunda fikirler üretiyoruz. 2016 yılına şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman ülke sporu için atılan önemli bir adım görmüyorum. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetiminin FIFA ile kurduğu temas ve yaptığı görüşmeler de rafa kalkmış durumda. KOP’ta beklentilerin karşılanmaması sonunda umutlarımızı yeniden Türkiye’ye bağladık. Sertoğlu ve ekibi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yıllar sonra görüştü. Hasan Sertoğlu, olumlu izlenimlerle dönmüştü. Özellikle de maddi konularda ancak ortada henüz somut bir adım yok. Futbol maçlarının oynandığı sahalara bakıyorum, çim diye bir şey kalmamış, zeminler ya çamur deryası ya da sapsarı. Yanı başımızda Güney’in tesislerini de zaman zaman görüyorum. Hiç kimse bana iklimdendir demesin. Bir çim zeminini bile adam gibi korumayı başaramıyoruz. Paraları kör çar ediyoruz. Hiçbir sezonu güzel çim zeminlerde bitiremiyoruz. Sporcu sakatlıklarına hep davetiye çıkartılıyor, kimsenin umurunda bile değil. Ayrıca Atatürk Spor Kompleksi’nin soyunma odaları yenilenmesine rağmen hala giriş çıkışları kontrol edilmiyor. Kompleks içindeki yollar sanki ekstra bir yolmuş gibi kullanılıyor. Ülkemizin en büyük spor kompleksi olan Atatürk Spor Kompleksi’nin içinde kontrol olmadığından vatandaş alkol içiyor, fuhuş yapıyor. Devletin bir spor politikası olmalı dedik sürekli. Bunun için de bir Spor Bakanlığı şart. Yeni hükümetten en büyük beklentimiz buydu. Ancak Spor Bakanlığı yerine sporumuzu şu anda sadece Spor Dairesi yönetiyor. Yani anlaşılacak olan hala değişen bir şey yok. Hüseyin Cahitoğlu hangi birine yetişsin. Gece gündüz çalışsa bile zaman yetmez. Ama maalesef görüyoruz ki bizim ülkemizde siyaset güne ve döneme göre değişiyor. Tarihte ilk kez 16 takımın mücadele ettiği Süper Lig’in ilk devresi iki erteleme maçı dışında sona erdi. Ve 15 haftalık süre geride kaldı. Lider Yenicami, aldı başını gidiyor. Kendi sahasında yenilgi yüzü görmeyip en yakın takipçisine 9 puan fark yaptı. Kartal ilk yarı biterken çok büyük bir aksilik çıkmazsa şampiyonluğa doğru uçuyor diyebilirim. İlk devrenin en büyük şokunu son şampiyon MTG yaşadı. Geçen sezon şampiyonluğu kucaklayan Mağusa Türk Gücü, ilk devre sonunda düşme hattının içinde kaldı. Geçtiğimiz sezon başarılı bir dönem geçirip şampiyonluğu son haftalara kadar taşıyıp mutlu sona eremeyen Binatlı da ilk devre sona ererken beklentileri yakalayamayan takımlar arasında kaldı. İlk devre sonunda sıkıntılar yaşayan Binatlı, son haftada şampiyonluğa oynayan GAÜ Çetinkaya’yı yenip derin bir nefes aldı. Ve yeni yıla mutlu girdi. Çetinkaya ise bu vakitten sonra şampiyonluk hesabı için ikinci devredeki tüm maçlarını kazanmak zorunda. Bir başka hayal kırıklığı yaratan takım ise Küçük Kaymaklı oldu. Kaymaklı ilk devre sonunda zirve yarışı dışında kaldı. Kaymaklı başkan ve yönetimi futbolcularına her türlü maddi ve manevi destek verirken futbolcular ise sahada döküldü. Ve tam bir hayal kırıklığı yaratarak beklenenin çok uzağında kaldı. Girne takımları Ocak ve Doğan zirveye tutunmaya çalışan takımlar olarak dikkat çekti. Özellikle Ocak, son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle büyük bir başarı yakaladı. DTB’nin, inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen, yine de zirve umutları tükenmedi. Lefke, son dört haftadaki çıkışı ile dördüncü sıraya yerleşirken kendi sahasında yenilmeyen takımlar arasında yer aldı. Kendi sahasında yenilmeyen bir başka takım da Cihangir oldu. Cihangir dar kadrosuna rağmen iyi bir devre sezon geçirdi. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Dumlupınar, Gençlik Gücü ve Yalova, bu ligde barınacak gibi görünüyor. Mormenekşe, Değirmenlik ve Ülkü Yurdu ise yarın başlayacak transfer döneminde takımlarına takviye yapmazsa ligde kalmaları çok zor olacak.

2017’de izolasyonlardan kurtulmuş bir Kıbrıs Türk Sporu dileğiyle… Yeni yılınız kutlu olsun…