2017 YGS-LYS puan türü değişiklikleri

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin dünkü açıklamasında 2017-ÖSYS’de bazı programlarda puan türü değişikliğine gidildiğine ilişkin yapılan duyurunun yanlış anlaşılması üzerine Kurul yeni bir açıklama yaparak, duyuruda belirtilen düzenlemenin Yüksekokuldan Fakülteye dönüşen sadece Perfüzyon ve Antrenörlük Eğitimi programlarına ilişkin olduğunu belirtti.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nden yapılan duyuruda, kararın YGS ile öğrenci alan diğer programları kesinlikle kapsamadığı ve bu iki program dışında başka programlar için bir değişikliğin söz konusu olmadığı önemle vurgulandı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Bu iki programdan Perfüzyon programı, sadece bir üniversite bünyesinde yer almakta olup bu program Yüksekokul bünyesinden Fakülte bünyesine aktarıldığı için puan türü de zorunlu olarak LYS’ye dönüştürülmüştür.

Yine Yüksekokul bünyesinde ‘Merkezi Yerleştirme’ ile öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi programı da sadece bir üniversite bünyesinde yer almakta olup bu program da Yüksekokul bünyesinden Fakülte bünyesine aktarıldığı için puan türü de zorunlu olarak LYS’ye dönüştürülmüştür.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi programları geçmişte olduğu gibi bu yıl da YGS ile öğrenci almaya devam edecektir.

Görüldüğü üzere bahse konu değişiklik sadece iki üniversitenin iki programı ile sınırlı olup bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişiklik söz konusu değildir.”