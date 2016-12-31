“2017” için dilediler

Koskoca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu gece saatler 00:00’ı gösterdiğinde 2016 yılına veda edip 2017’yi karşılayacağız. Yepyeni umutlar, istekler ve dileklerle…

2017’yi karşılamamıza artık sadece saatler kaldı. Yeni yılı kimimiz dışarıda kimimiz evlerimizde karşılayacağız. Bu gece saatler 00:00’ı gösterdiğinde koskoca bir yılı acısıyla tatlısıyla geride bırakıp 2017’ye yepyeni umutlar ve dileklerle gireceğiz.

İşte bizde Havadis ailesi olarak, magazin dünyasının tanınmış isimlerine sorduk 2017’yi nasıl karşılayacaksınız ve yılı için dilekleriniz neler diye.

Bahar Gökhan (Müzisyen)

Yeni yılda, konserler ve single çalışmam olacak. Her yıl olduğu gibi yeni yılda da aşk, sevgi, affetme ,barış ve huzur diliyorum… Dünyadaki savaşların bitmesini ülkeme barış ve huzurun gelmesini diliyorum… Müziksiz ve sanatsız günümüz geçmesin.Mutlu yıllar

Ayşegül Zayim (Şarkıcı)

Yeni yılda ilk Beach Clup sonra da Jolly Joker de sahnede olacağım; yeni yılda din, dil, ırk ayrımının yapılmadığı; insanların fikirlerini özgürce yaşayabileceği ve yazıp çizebileceği; bomba haberleri ve trafik kazaları ile birlikte gelen ölüm haberleri duymadığımız; kışta kıyamette kimsenin evsiz barksız kalmadığı; aç karınların olmadığı; sokak hayvanlarının donarak ölmediği bir dünya diliyorum.

Selen Selenada (Şarkıcı)

Yeni yılda 4 mekanda sahne alacağım Yeni yıldan beklentim Sevgi ve barış yılı olsun. İnsanlar ölmesin. Evsizlere ev, işsizlere iş, hastalara şifa getirsin. En önemlisi de özellikle çocuklar ölmesin.

Bülent Günkut (Ajans sahibi)

Yeni yıla , eşim ve iki oğlumla Girne ‘de bir yemekte olacağız inşallah… Eğlenceli ortamlar yerine anlamlı ve sakin huzurlu aile ortamlarını bütün yaşamım böylesi gecelerde tercih etmişimdir.Yeni yılın ilk saatinde ise aile dostlarımızdan birkaçı ile yılın ilk gününü onlarla, ev partisinde karşılayacağız… ” Tatlı , acı, bir dolu bilinmeyeni ile birlikte yaşandı koskocaman bir yıl daha. Güldük,ağladık,konuştuk,sustuk,sevdik sevdalandık.Gelenler, gidenler arasında ,365 gün yeni bir güne merhaba dedik , sağlıcakla ve de heyecanla.Yaşanası yeni bir yıl daha geliyor inşallah sağlıcakla, afiyetle ,mutlak huzur ve başarı dileklerimle hepimize.Tek bir beklentim var 2017 yılından ,en içten dileklerimle ” her şey yaşansın ,yaşanacak hayatımızla, ama yeter ki , sevdiklerimizi almasın bizden…”

Ahmet Evan (Müzisyen)

Gecenin ilk saatlerinde Lord Palace Hotel’de sahne alıyorum. 2017’ye girdiğimiz saatlerde ise Zephyr Bar sahnesindeyim. 2017 umarım sevgi, saygı, barış, huzur bütün dünyanın ve hepimizin olsun, herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

Hayriye Vurdu (Ajans Sahibi)

Yeni yılda işliyor olacağım. Viva Casino’da Selami Şahin konseri öncesinde defile sunacağız. Defileden sonra modellerim annem, kız kardeşim ve sevdiklerimle kutlayacağım. 2017 de dileklerim çocukların ölmeyeceği huzur sağlık, mutluluk, savaşsız bir dünya diliyorum

Sinan Güzen (Müzisyen)

Yeni yılda ailemleyim ,2017nin başta sağlık getirmesini ve herkesin hayallerini yaşayacağı bir yıl olmasını dilerim

Vasfiye Çakırtaş Çubukçu (Opera sanatçısı)

Yılbaşı gecesi ailemle birlikte yemek yedikten sonra;Golden Tulip’teki eğlence programına katılmayı planlıyoruz.2016 yılı çok şükür benim için genelde iyi geçti diyebilirim.2017’nin de bana ve başta ailem olmak üzere en sevdiklerime ilk önce sağlık,mutluluk,huzur ve şans getirmesini diliyorum.Ardarda üzücü terör olaylarının yaşandığı şu günlerde bu kötü günlerin geçmesini en kısa zamanda geçmesini;İyi, kötü herkesin yaşattığını yaşamasını da tüm kalbimle diliyorum..Herkese sağlıklı,mutlu,güzel yıllar diliyorum,sevgiler…

Nil Burak (Sanatçı)

Yeni yılda Kıbrıstayım. Dileğim ülkemde biran evvel terörün bitmesi, huzurun sağlanması. Birlik ve beraberlik barış içinde yaşanan bir Türkiye

Derviş İşgüzar (Grup Rast)

Yeni yılda ve bundan sonraki yılllarda; hala daha devam eden savaşların olmadığı, suçsuz insanların ölmediği, bombaların patlamadığı, çocukların kahkahalarıyla güzelleşen bir dünya diliyorum … Yeni yılda Rast olarak Namık Kemal Meydanı’nda konserimiz var. Birlikte şarkılar söyleyerek 2017 ye gireceğiz. Tüm dileklerinizin gerçek olması ümidiyle…

Akan Oza ( İş adamı)

Yeni yılda dünyada barış, sağlık, huzur mutluluk bekliyorum. Yeni yılda her yıl olduğu gibi ailem ile birlikte olacağım

Fatih Ertür ( Müzisyen)

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..

Umut Özoy ( Dj )

Mad Club’ta çıkacağım. Herkese sevdikleriyle mutlu yıllar dilerim, kariyerim için 2017 ulaşmak istediğim hedefler var umarım başarırım

Eda Girgin (Şarkıcı)

Bu yıl sahne işi almadım çünkü kaç yıldır birlikte kutlayamadığım ailem annem ve babamla aile dostlarımızla olacağım, bir saatten sonra da arkadaşlarla plan yaptık . Onun dışında kesinlikle başta sağlık ve dünyaya barış diliyorum. Din dil ırk ayrımları olmadan yaşayabileceğimiz , herkesin kalbinde sevgi tohumlarının yerleşeceği yıllar dilerim.

Çetin Keskinel (Grup Frekans)

Yeni yılda tüm halkımıza sağlık ve bol kazanç dilerim. Yeni yıla frekans olarak 2 tane parça hazırladık. Onları hayata geçireceğiz. Yeni yılı Mağusa’da Shamrock sahnesine geçireceğiz. Ayrıca grup olarak da 9. Yılımızı kutlaycağız.