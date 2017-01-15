“2017 çözüm yılı olsun”

KTAMS, KTOEÖS, Hür-İş ve Dev-İş yetkilileri 2016 yılını değerlendirdi, 2017’den beklentilerini açıkladı. Sendikaların tüm umudu Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm

Duygu ALAN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür–İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev–İş), kamuda ve özel sektörde yıllardır süre gelen sorunların 2016 yılında da çözümlenmediği gibi, yeni sorunların da ortaya çıktığını kaydetti.

Siyasi politikaların Kıbrıs Türk toplumunu 2016 yılında tam bir kaos içerisine soktuğunu savunan sendikalar, “2016 yılında tek olumlu olay çözüme yönelik görüşmelerde sona gelmiş olması muhtemel çözümün görünmesidir” görüşünde birleşti.

Sendikalar, 2017 yılında Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasını, orta doğudaki savaşın bitmesini diledi.

Gözler müzakerelerde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, 2016 yılının emekçiler açısından oldukça kötü bir yıl olduğunu söyleyerek Cenevre konferansının olumlu sonuçlanmasının tek umudu olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “2016 yılının tek olumlu tarafı Kıbrıs konusunda çözümün gerçekleşeceği zeminin oluşmasıdır” dedi. Gökçebel, çözüm ve barış ile ilgili bir adım atılması durumunda toplumsal psikolojinin değişebileceğine vurgu yaptı, “2017’nin ülkenin sorunlarına çözüm üretilmesinin başlangıcı olabilecek bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür–İş) Başkanı Yakup Latifoğlu, 2017 yılında iki halkın da kabul edebileceği bir çözüme ulaşılmasını temenni etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev–İş) Başkanı Hasan Felek ise 2017’de sendikalaşma hakkının tüm işçilere, çalışanlara tanınmasını, özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılmasını, iş cinayetlerinin bir an önce son bulmasını diledi. Felek, “2017’de Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasını orta doğudaki, özellikle Suriye’deki kirli savaşın son bulmasını temenni ederim” dedi.

Kaptan: Toplumun tek umudu Cenevre konferansının olumlu sonuçlanması

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, 2016 yılında alım gücünün özellikle özel sektör çalışanı için açlık sınırının altına düştüğünü kamuda ise ay sonunu getiremeyecek bir pozisyon yaratıldığını belirterek Kıbrıs Türk toplumu için gergin bir yıl yaşandığını söyledi.

“UBP-DP hükümeti ne yazık ki var olan sorunların üzerine yeni sorunlar da ekleyerek ülke kaos ortamının daha da artmasına sebep oldu” diyen Kaptan, 2016 yılında olumlu tek gelişmenin müzakereler noktasında yaşandığını söyledi.

Ahmet Kaptan, “Kıbrıs sorunu açısından 2016 umutlu bir yıl oldu. Cenevre konferansının olumlu sonuçlanması toplumun tek umudu” dedi.

Latifoğlu: İki halkın kabul edebileceği bir çözüm diliyorum

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür–İş) Başkanı Yakup Latifoğlu, 2016 yılının Kıbrıs Türkü için olumlu bir yıl olmadığını söyleyerek 2017 yılında iki halkın da kabul edebileceği bir çözüme ulaşılmasını temenni etti.

Latifoğlu, “2016 yılının Kıbrıs Türkü için iyi geçtiğini söyleyemem. Zamların devam ettiği, alım gücünün sürekli gerilediği bir dönem yaşadık. Çözüme yönelik görüşmelerde sona gelmiş olması muhtemel çözümün görünmesi sevindirici oldu. İnşallah iki halkın kabul edebileceği bir çözüme ulaşılır” diye konuştu.

Yakup Latifoğlu, “Tüm insanlığın 2017 yılını kutlar sağlıklı bir yıl dilerim” dedi.

Felek: Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasını dilerim

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev–İş) Başkanı Hasan Felek, 2016 yılının Kıbrıslı Türkler için, ekonomik, siyasi, sendikal mücadele açısından çok da başarılı bir yıl olmadığını söyledi. 2016 yılında emekçilerin sorunlarının hiçbirinin çözülmediğini söyleyen Felek, “Bir tek 2016 yılı için olumlu gelişme müzakere sürecinin olumlu gitmiş olmasıdır. Bunun dışında 2016 için güzel bir yıl demek mümkün değildir” diye konuştu.

Hasan Felek, şunları söyledi: “2017’de beklentim; sendikalaşma hakkının tüm işçilere, çalışanlara tanınması, özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması, iş cinayetlerinin bir an önce son bulması, emekçilerin insanca yaşayacağı bir konuma kavuşması, Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve orta doğudaki özellikle Suriye’deki kirli savaşın bitmesidir.”

Gökçebel: 2017 başlangıç yılı olsun

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, çözüm ve barış ile ilgili bir adım atılması durumunda toplumsal psikolojinin değişebileceğini belirterek “2017’nin ülkenin sorunlarına çözüm üretilmesinin başlangıcı olabilecek bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Gökçebel, şunları söyledi: “2016’da çok güzel şeyler olmadı. Sadece Kıbrıs sorunundaki gelişmeler bizi heyecanlandırdı. İnşallah görüşmeler çözüm ve barış ile neticelenir ve adamızda bir normalleşme uluslararası hukukun içine girme ve dünyalı olma gerçekleşir. 2016 yılında eğitim, sağlık, çevre, trafik, ekonomi ve nüfus gibi temel konularda bırakın var olanı korumayı, olanın da gerisine düştüğümüz, herkesin şikayet ettiği bir yıl oldu. Halkın tansiyonu da patlama noktasına geldi. Özellikle son dönemde dövizin de şahlanması, işsizliğin artması ile birlikte güvenlik ve diğer konularda da (hırsızlık, uyuşturucu, bir takım kriminal suçlar) 2016 hiç de iç açısı olmamıştır. Büyük bir moral, motivasyon düşüklüğü yaratmıştır. En küçük sorunlarda bir toplumsal ayaklanma karşı duruş geliştirilmiş durumda. Bu sağlıklı bir yapı değil ama temel sorunlara yaklaşım, politikalar değişmediği sürece ülkeyi yönetenlerin sorumluluk almaya başlamaması, insanca yaşam koşullarına kavuşulması için düzenlemelerin yapılmaması devam ettiği sürece bu gerginlik bitmeyecek.”

Gökçebel, 2017’nin bu beklentilerin karşılanması yılı olabileceğini, çözüm ve barış ile ilgili bir adım atılması durumunda da bu toplumsal psikolojinin değişebileceğini düşündüğünü söyledi.

Tahir Gökçebel, “Bu ülkenin sorunlarına insanca yaşama koşullarına çözüm üretilmesinin başlangıcı olabilecek bir yıl olmasını diliyorum” dedi.