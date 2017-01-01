2016’yı uğurlarken

Bir yılı daha geride bıraktık. Önümüzdeki yıla umutlu bakabilmek için geçmiş yılın size bıraktıkları da önemlidir. 2016’da eğitim adına olumlu sayılabilecek şeylerden bahsetmek isterdim ancak onca olumsuzluk arasında bunlar kırıntı niteliğindedir. Üç haftadır bu köşenin yan tarafından PISA sınavları sonucunda en üst sıralarda yer alan ülkelerin eğitim sistemlerini sizlerle paylaşıyorum. Ülkemizle onları karşılaştırdığımız zaman üzülmemek elde değil…

Yine de 2016’da ülkede eğitim adına ne oldu diye hafızamı zorluyorum, aklıma takılanlar adına olumlu sayabileceğim, 2012’den beri devam eden Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında tamamlanan yeni öğretim programlarının en sonunda hayat bulmasıdır. Tabii ki harcanan bunca emek ve paraya saygı duymakla birlikte, bu öğretim programlarında hatalar ve yanlışların da olduğunu kabul ederek, gereken düzeltmelerin yapılması gerekir. Bunun dışında olumlu sayabileceğim herhangi bir konu aklıma gelmiyor.

******

2016’da iki hükümet iki eğitim bakanı gördük. Eğitim bakanlarının anlayışlarında pek bir fark yok. Rahmetlik Ciğerci Ahmet; “Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi” derdi. Yine öğretim yılının başında öğretmen eksikliği yaşadık. Yine kitaplar geç ve eksik geldi. Yine okullara bütçe ayrılmadı. Okullar ordan burdan para dilenerek öğretim yılına devam ediyor. Yani devlet okulları kendi yağı ile kendi ciğerini kavuruyor. Okul Aile Birlikleri de olmasa vay haline devlet okullarının…

2016’nın son aylarında geçmiş yıllarda olmayan başka bir sorunla daha karşılaştık. Hükümetin kış saati uygulamasını kaldırması dolayısı ile okullarda uzun süre bu karara karşı çıkan öğretmenlerin uyguladığı sivil itaatsizliğe tanık olduk.

Hükümet geçmişte olduğu gibi 2016’da da devlet okullarına gerekli kaynağı sağlayamazken, vatandaş kolej sınavı hazırlığı, yönlendirme sınavı hazırlığı, GCE ve A Level hazırlığı, YGS ve LYS hazırlığı derken toplamda aklınızın almayacağı, hayretler içerisinde kalacağınız büyük miktarlarda paralar harcadı. Bu düzen devam ettiği sürece bunlar 2016’da olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da olmaya devam edecek.

Gelinen noktada eğitimde ileriye gidebilmek için radikal değişikliklere ihtiyaç vardır. Yamalamalar ile eğitimin düzlüğe çıktığı nerde görülmüştür ki? Radikal değişiklik için de siyasi kararlılık gerekir. Tabii ki her radikal değişiklik de doğru olacak anlamı çıkmasın. Önemli olan yapılan değişikliğin eğitim biliminin gösterdiği yolda olmasıdır.

Bu ülkede bugüne kadar eğitim adına yapılan işlerin çok azında eğitim bilimi rehber edinilmiştir. Dolayısı ile işler de iyi gitmiyor.

Tabii ki doğa boşluk tanımaz. Devletin sunduğu eğitimden memnun olunmuyorsa, yerine gölge bir eğitim sistemi hayat bulur. Bizde de durum budur. Bu ülkede öğleden sonra eğitim faaliyetleri dershaneler ve özel derslerde devam ediyor.

******

Bu ülkede eğitim düzelecekse, eğitimdeki tüm paydaşların birlikte hareket etmesi ile mümkün olacaktır. Eğitimdeki paydaşlar birbirleri ile çatıştığı sürece eğitimin ileriye gitmesi mümkün görünmüyor. Eğitimde paydaşların oluşturduğu çarkın herhangi bir dişlisinin eksik çalışması, yapılan işin doğru yapılmasına engel olur.

Dolayısı ile gelecek yıllarda da benzer sıkıntıların yaşanmaması için eğitimdeki paydaşların birlikte çalışması gerekmektedir. Bu paydaşlar birbirlerini rakip, düşman, alt edilecek taraf olarak gördükleri sürece, eğitimi ileriye götüremeyeceğiz.

2017’ye bu olumsuzluklara giriyoruz. 2017, eğitimdeki sorunların çözümü için umut veriyor mu? Vermiyor. Peki ne yapmalı? Biraz daha toplumsal düşünme ve biraz da eğitim bilimi yolunda gitmeye ihtiyacımız var. Arkası gelir zaten…