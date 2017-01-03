03 Ocak 2017

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“2016’ya veda 2017’ye merhaba” dediler

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“2016’ya veda 2017’ye merhaba” dediler
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BALODA BULUŞTULAR: Limasol Bankası yeni yılı hafta sonunda Girne Acapulco Hotel’de düzenlenen görkemli bir baloyla karşıladı

Hedeflerin üzerinde bir başarıyla tamamlanan yılın yorgunluğunun atıldığı etkinlikte, Limasol Bankası  Yönetim kurulu Başkanı,üyeleri, üst düzey yöneticiler, Limasol Grup Ailesi, Kooperatif Şirketler Mukayyiti ve  BASS Sendikası temsilciler yer aldı.

Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu’nun yılın değerlendirmesini içeren konuşması ile başlayan  gecede, 2016 yılında bankanın gerçekleştirdiği etkinliklerin özetini içeren ‘Dolu Dolu 2016 Videosu’ barkovizyon gösterisi ile devam etti. Gösterimin ardından söz alan Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı  Hüseyin Kemaler yılı hedefleri aşarak başarıyla tamamlayan personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek sağlık ve mutluluk dolu yeni bir yıl diledi.

“2016’ya veda 2017’ye merhaba” dediler

Gecenin ilerleyen saatlerinde 15 , 20 ve 25 yılı aşkın süredir bankaya emek veren personele plaket takdim edildi. Gecede ayrıca  bireysel hedeflerde başarı yakalayan  müşteri hizmetleri görevlileri ve operasyon birimi görevlilerine de plaketleri takdim edilerek toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Yılın şanslılarının belirlendiği personel hediye çekilişi ile devam eden gecede Grup SOS’de eğlenceye renk kattı.

“2016’ya veda 2017’ye merhaba” dediler

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Havadis Gazetesi

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