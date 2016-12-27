27 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji

2016’nın en hızlı otomobilleri

Tarih:
Bir yorum bırakın
9 Görüntüleme
2016’nın en hızlı otomobilleri
Haber İçi Üst

2016 yılı otomobil dünyası için tam bir güç savaşına dönüştü.

  •  

    Süper otomobil üreticisi firmalar kıyasıya bir beygir gücü yarışına giriştiği 2016 yılında ortaya muhteşem hız canavarları çıktı. İşte bu yılın en güçlü ve en hızlıları…

  •  

    Mercedes-AMG E63 S – 604 beygir – 250 kilometre hız

  •  

    Mercedes-AMG E63 S

  •  

    McLaren 688 HS – 679 beygir, 334 kilometre hız

  •  

    McLaren 688 HS

  •  

    Ferrari GTC4Lusso – 681 beygir, 329 kilometre hız

  •  

    Ferrari GTC4Lusso

  •  

    Lamborghini Centenario Roadster – 760 beygir, 350 kilometre hız

  •  

    Lamborghini Centenario Roadster

  •  

    Tesla Model S P100D – 762 beygir, 250 kilometre hız

  •  

    Tesla Model S P100D

  •  

    Pagani Huayra BC – 789 beygir, 354 kilometre hız

  •  

    Pagani Huayra BC

  •  

    LaFerrari Aperta – 950 beygir, 349 kilometre hız

  •  

    LaFerrari Aperta

  •  

    Rimac Concept S – 1,384 beygir, 365 kilometre hız

  •  

    Rimac Concept S

  •  

    Koenigsegg Regera – 1,479 beygir, 402 kilometre hız

  •  

    Koenigsegg Regera

  •  

    Bugatti Chiron 

    Saate 420 kilometre hıza çıkabilen Chiron, 8 litrelik, 1479 beygirlik W16 motora sahip.

    Kıyaslamak gerekirse, Mercedes yarışçısı Lewis Hamilton’ın Formula 1 aracı 900 beygirlik bir motora sahip ve Bugatti’nin yeni oyuncağını sadece pistlerde değil, caddelerde görebilirsiniz.

  •  

    Bugatti Chiron

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil