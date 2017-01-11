2016 yılında dünyada en fazla turist ağırlayan kentler belli oldu. Şehir bazında yapılan sınıflandırmada listeye İstanbul da girdi

Mastercard tarafından yapılan Global Hedef Şehirler Endeksi araştırmasının sonuçları açıklandı. Listeye göre 2016’nın en çok ziyaret edilen 10 şehrinin arasında İstanbul da bulunuyor.

İşte 2016’nın en çok ziyaret edilen şehirleri;

10. Seul (Güney Kore): 10 milyon 200 bin uluslararası ziyaretçi

9. Tokyo (Japonya): 11 milyon 700 bin ziyaretçi

8. İstanbul (Türkiye): 11 milyon 950 bin ziyaretçi

7. Kuala Lumpur (Malezya): 12 milyon 20 bin ziyaretçi

6. Singapur: 12 milyon 110 bin ziyaretçi

5. New York (ABD): 12 milyon 750 bin ziyaretçi

4. Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri): 15 milyon 270 bin ziyaretçi

3. Paris (Fransa): 18 milyon 30 bin ziyaretçi

2. Londra (Birleşik Krallık): 19 milyon 880 bin ziyaretçi

1. Bangkok (Tayland): 21 milyon 470 bin ziyaretçi