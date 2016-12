2016 yılının en çok konuşulan magazin olayları

2016’yı geride bırakacağımız şu günlerde yıla damga vuran magazin olaylarını sizin için derledik. Bu yıl en çok hangi konuları konuştuk, magazin gündeminin en çok tepki çeken olayları nelerdi, en çok neye şaşırdık, en çok neye üzüldük? İşte ölümleriyle, boşanmalarıyla, evlenmeleriyle ve dikkat çeken olaylarıyla 2016’nın magazin özeti…

MAGAZİN GÜNDEMİNİN EN ÇOK KONUŞULAN 10 OLAYI

BEYAZIT ÖZTÜRK

Beyaz Show’a telefonla bağlanıp, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çatışmalara dikkat çeken ve “Çocuklar ölüyor, sessiz kalmayın” diyen ‘Ayşe Öğretmen’ hakkında açılan soruşturmanın ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından programın sunucusu Beyazıt Öztürk hakkında da soruşturma başlatıldı. Öztürk programdan bir sonraki gün aynı televizyon kanalının haber programına çıkarak, olay nedeniyle üzüntüsünü ve özrünü beyan etti. Öztürk hakkında mahkeme takipsizlik kararı verdi.

RÜZGAR ÇETİN

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar kullandığı otomobille, ekip otosuna çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 polisten biri şehit oldu. Çetin, tutuklandı. Mahkeme 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Rüzgar Çetin’in cezaevinde bulunduğu 8 aylık süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

REZA ZARRAB-EBRU GÜNDEŞ

Türkiye’de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında tutuklanan, ancak daha sonra serbest bırakılan Reza Zarrab, ABD’nin Miami kentinde ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından tutuklandı. Savcılık Zarrab için 75 yıl hapis istedi. Reza Zarrab’ın tutuklandığı an yanında olan Ebru Gündeş, kızının olanlardan etkilenmemesi için Türkiye’ye döndü.

ŞAFAK SEZER

Ünlü oyuncu Şafak Sezer 2016 yılında sağlık sorunlarıyla uğraştı. Sezer öncelikle İstanbul’daki evinde sinir krizi geçirerek hastanelik olmuş ve bu görüntüleri çok konuşulmuştu. Taburcu edilen ve durumu düzelen ünlü oyuncu kısa bir süre sonra da kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede kalbine iki stent takıldı.

SILA

Sıla, büyük bir kitlenin katıldığı ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ için “Böyle bir şovun içerisinde bulunmayı düşünmüyorum” açıklamasını yaparak tepki çekmişti. Uzun süre konuşulan bu açıklamadan sonra ünlü sanatçının birçok konseri iptal edildi. Kendisine hakaret eden Davut Güloğlu ile mahkemelik oldu.

KAAN TANGÖZE-KIVILCIM URAL

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural’la dudak dudağa öpüşürken yakalandı. Bunun üzerine Seçkin Piriler, Tangöze’den anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

EBRU ŞALLI-ARDA TURAN

Instagram hesabı hacklenen Ebru Şallı’nın Barcelona’da top koşturan Arda Turan ile arasındaki mesajları ortaya çıktı. İkilinin samimi diyalogları magazin gündemine bomba gibi düştü.

ŞEBNEM BOZOKLU

Bodrum’da genç bir erkekle yakalanan Şebnem Bozoklu, 6 yıllık eşi eşi Emre İzer’den boşandı. Ünlü oyuncunun iç çamaşırıyla denize girdiği görüntüler tüm magazin basınında yer aldı.

KERİMCAN DURMAZ

Sosyal medya fenomeni olduktan sonra DJ’liğe adım atan Kerimcan Durmaz, Samsun’da saldırıya uğradı. İddiaya göre Durmaz, yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ATİLLA TAŞ

FETÖ’nün medya yapılanması yönelik soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen Atilla Taş tutuklandı.

2016’NIN EN ÜNLÜ BOŞANMALARI

Gülben Ergen – Erhan Çelik: 2014 yılında Şirince’de evlenen Gülben Ergen ve Erhan Çelik, geride bırakmaya hazırlandığımız yıl içerisinde evliliklerini sona erdirdi. Anlaşmalı olarak boşanan çift, aralık ayı içerisinde tek celsede evliliklerini sonlandırdı.

Gökhan Özen – Selen Sevigen: Birlikteliklerini 2010 yılında mutlu sonla taçlandıran Gökhan Özen ve Selen Sevigen çifti ayrılık kararı aldı. İkili ayrılık kararlarını bir basın bülteniyle duyurdu.

Şebnem Bozoklu – Emre İzer: Şebnem Bozoklu, Bodrum Gündoğan’daki bir villanın bahçesinde genç sevgilisiyle öpüşürken ve iç çamaşırı ile denize girerken görüntülendi. Görüntüler üzerine avukatı aracılığıyla açıklama yapan ünlü oyuncu 2010’da evlendiği Mimar Emre İzer’den boşandı. Çiftin avukatı Bahar Varol Tüfekcioglu, Şebnem Bozoklu ve Emre İzer’in karşılıklı hiçbir talepleri olmadan 5 Eylül’de evliliklerini resmi olarak sonlandırdıklarını açıkladı.

Seda Akgül – Avram Habib: Kanal D’de yayınlanan ‘Kısmetse Olur’ programının sunucusu Seda Akgül, 8 Mart’ta evlendiği Avram Habib’ten temmuzda boşandı. Akgül, 1,5 yıllık beraberliğin ardından nikâh masasına oturduğu Avram Habib’le yollarının ayrıldığını Facebook paylaşımıyla duyurdu. “Sevgili dostlar, eşimle ayrıldığım doğrudur” diyen Akgül, devamındaki sözleriyle evliliğin ihanet yüzünden bittiği ihtimalini akıllara getirdi.

Dolunay Soysert – Sinan Tuzcu: 2006 yılında nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Dolunay Soysert ile Sinan Tuzcu boşanma kararı aldı. 10 yıllık evli olan çift, evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı. Pek çok projede birlikte kamera karşısına geçen çift evliliklerini temmuz ayında bitirdi.

Acun Ilıcalı- Zeynep Ilıcalı: 13 yıldır evli olan çift, Şile Aile Mahkemesi’ne giderek 10 dakikada boşandı. İkilinin Yasemin ve Leyla adındaki kızlarının velayeti anneye verilirken, Acun Ilıcalı, Miami, Bodrum ve Zorlu’daki evlerini Zeynep Ilıcalı’ya bıraktı.

Emre Ermiş – İkbal Gürpınar: 3 yıllık eşi Emre Ermiş’ten şiddet gördüğü gerekçesiyle dava açan sunucu ve yazar İkbal Gürpınar, nisan ayında anlaşmalı olarak boşandı. Gürpınar, eşinin aslında muhafazakâr kişilik ve mütevazı yaşamdan uzak olduğunu öne sürdü. Yumruğunu kaldırarak kendisine saldırdığını iddia etti ve boşanmak için Ermiş’ten 600 bin lira manevi tazminat istedi.

Yavuz Bingöl – Öykü Gürman: Geçtiğimiz yıl evlenen Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman, Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonrasında nisan ayının ortalarında boşandı. Yaklaşık 15 dakika süren boşanma davası sonucunda Bingöl, ayrıldığı eşine 100 bin maddi, 100 bin de manevi olmak üzere 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul etti.

Hande Subaşı – Can Tursan: Geride bıraktığımız Şubat ayında 4 yıllık evliliğini bitirmek üzere mahkemeye başvuran Hande Subaşı ve Can Tursan hakimin aralarındaki sorunları çözmeleri için kendilerine ek süre vermelerinden sonra baş başa çıktıkları yemekte görüntülenmiş ve sonrasında da birlikte Akyaka’ya tatile gitmişti. Ancak görünen o ki çiftin tüm çabaları birlikteliklerini sürdürmeye yetmedi ve 2005 Miss Turkey birincisi Hande Subaşı, 4 yıl önce evlendiği Can Tursan’dan boşandı. Bir ay süren evliliği kurtarma çabaları sonuç vermeyince çift mart ayında ayrılma kararı aldı.

İrem Derici – Rıza Esendemir: Ocak ayının başında boşanacaklarına dair haberler çıkan İrem Derici ve Rıza Esendemir, çok geçmeden barışmış ve sosyal medyaya yükledikleri “Yanıp da bitmez köz gibiyiz” mesajlı aşk fotoğraflarıyla bu barışı ilan etmişti. Anlaşmalı olarak boşanan ve birbirlerinden maddi-manevi hiçbir talepte bulunmayan çift, mart ayının son günlerinde Gebze’de görülen duruşmayla iki yıllık evliliklerini noktaladı.

Caner Erkin – Asena Erkin: Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin eşi Asena Erkin ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul 2. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya gelen çift, hazırladıkları boşanma protokolünü kabul ettiklerini belirterek boşanmak istediklerini söyledi. Hakim de ocak ayının son günlerinde mahkemeye müracaat eden Erkin çiftinin ayrılmasına karar verdi.

Ufuk Yıldırım – Pelin Elitez: Şarkıcı Ufuk Yıldırım, 2012 yılında evlendiği şarkıcı Pelin Elitez’le olan evliliğini kasım ayında bitirdi. Sunucu Sonay Dikkaya’dan boşandıktan sonra Pelin Elitez’le, “Onu görür görmez âşık oldum” diyerek evlenen Yıldırım’ın evliliği dört yıl sürdü.

2016’NIN EN DİKKAT ÇEKEN EVLİLİKLERİ

Atilla Taş: Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Atilla Taş, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Meltem Güler ile evlendi.3 Eylül’de tutuklanan 41 yaşındaki şarkıcı Atilla Taş, 35 yaşındaki Meltem Güler ile evlenmek için Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na başvurdu. İşlemleri tamamlanan Taş ile Güler, ekim ayında cezaevinde evlendi.

Ferzan Özpetek-Simone Pontesilli: Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Simone Pontesilli ile dünyaevine girdi.Roma’da Campidoglio’daki konsey binası salonunda eylül ayında düzenlenen sade törende “Evet” diyen çift, motosikletleriyle balayına çıktı. İtalya’da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan yasa mayıs ayında kabul edilmişti.

Berkay Şahin-Cansu His: Berkay Şahin ile Özlem Katipoğlu, Bodrum’da bir yaz düğünüyle mutluluğa “Evet” dedi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Demet Akalın, Sinan Akçıl, Fettah Can, Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu, Yonca Evcimik, Cansu Kurtçu, Serdar Ortaç, Orhan Gencebay, Fatih Ürek bu isimlerden bazılarıydı. Ünlü isimler çiftin düğününden fotoğraf ve videoları sosyal medyadan paylaştı.

Pelin Akil-Anıl Altan: Mayıs ayında nişanlandıklarını duyuran oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, eylül ayının ilk günü Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu. Nikâh töreninin öncesine ve sonrasına ait fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Pelin Akil, nikâh çıkışı çekilmiş fotoğrafı; “‘Biz resmi olarak erdik muradımıza” notu ile Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Hakan Aysev-Banu Karaca: Hakan Aysev yedi yıldır arkadaş olduğu ve bir süredir arkadaşlığının aşka dönüştüğü Banu Karaca ile ağustos ayında düzenlenen nikâh töreni ile dünya evine girdi. Sessiz sedasız evlenen çiftin nikâh şehidi ise ünlü şarkıcı Kubat oldu. Deniz kenarında düzenlenen nikâh töreninde nikâh memurunun, “Banu Karaca’yı eş olarak kabul ediyor musunuz?” sorusuna, Hakan Aysev tenor bir ses tonuyla ‘Evet’ yanıtını verdi.

Tarkan-Pınar Dilek: Tarkan, Tarabya’daki villasında yaptığı sade bir törenle mayıs ayının ilk günlerinde sevgilisi Dilek’le nikâh kıydı. Yeni yılın ilk günlerinde evleneceğini açıklayan Tarkan o zamandan beri gazetecilerin yakın takibi altındaydı.

Sinan Özen – Burcu Kartal: Geride bıraktığımız Nisan ayının son günlerinde hayranı Pınar Dilek’le dünya evine giren Tarkan’ın ardından hayranıyla evlenen bir diğer isim de Sinan Özen oldu. İki yıldır birlikte olduğu Burcu Kartal’la evlenen Özen, geçen Haziran ayında nişanlanmıştı. Çift mayıs ayının son günlerinde dünya evine girdi.

Kenan İmirzalıoğlu – Sinem Kobal: Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Mayıs ayının ortalarında 14 Mayıs akşamı Cunda Adası’ndaki Ortunç Koyu’nda evlendi. Çiftin birlikteliği, onları Londra’da görüntüleyen bir hayranlarının paylaşımı sonrası ortaya çıkmıştı.

Sibel Tüzün – Ender Balcı: Sibel Tüzün uzan zamandır birlikte olduğu yapım prodüktörü Ender Balcı ile Beşiktaş Belediye Binası’nda mart ayının ilk günlerinde dünya evine girdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın kıydığı nikâhta ünlü çiftin şahitliğini Özgür Aras ve Ayşem Sarçoğlu yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, şubat ayının sonlarına doğru Paris’te sade bir törenle evlendi. Nikâaha çiftin kardeşleri ve en yakın dostları katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, Gaye Sökmen, Kerem Çatay, Kıvanç Kasabalı, Deniz Marşan ve Tamer Yılmaz yaptı. Ünlü futbolcu Wesley Sneijder, davete eşi Yolanthe Cabau ile katıldı. Başak Dizer Özgür Masur tasarımı bir gelinlik giydi.

Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay: Ünlü türkücü ve yönetmen Kırmızıgül, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu avukat Ece Binay’la Los Angeles’ta şubat ayının ortalarında nikâh masasına oturdu.

2016 ARAMIZDAN KİMLERİ ALDI?

Tarık Akan: Tarık Akan 66 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Tarık Akan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer kanseri hastalığıyla mücadele Tarık Akan, üç ay boyunca hastanede yatmış ancak hastalığa yenilmişti. Akan, 16 Eylül’de hayatını kaybetti.

Erdal Tosun: Oynadığı çok sayıda tiyatro oyunu, dizileri ve filmleriyle gönüllere taht kuran Erdal Tosun, kasım ayının son gününde Sarıyer’de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. Tosun’un geçirdiği kaza saat 06.30 sıralarında Sarıyer, Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı’nda meydana geldi. Tosun’un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Oya Aydoğan: Boğazına takılan yemek parçası nedeniyle aort damarı yırtılan ve 9 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren ünlü oyuncu Oya Aydoğan’ın beyninde oluşan ödem sonrası yapılan tedaviye cevap vermeyerek, tedavi gördüğü hastanede 15 Mayıs’ta hayatını kaybetti. 1957 doğumlu olan 59 yaşındaki Aydoğan bir çocuk annesiydi. Merhum sanatçı Levent Camii’nde kılınan namazın ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Münir Akça: Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi’ndeki evinde merdivenden düşen Münir Akça, 112 acil servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 65 yaşındaki Münir Akça, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. 27 Aralık’ta hayatını kaybeden Akça’nın cenazesi, Perşembe İlçesi’ndeki Marango Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Naşide Göktürk: Bir yıl akciğer kanseri ile savaşan sanatçı Naşide Göktürk, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine geçen 8 Ağustos’ta Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne yatırılmıştı. Tedavisine yoğun şekilde devam edilen Göktürk, 30 Ağustos’ta saat 17.30 sıralarında vefat etti.

İsrafil Köse: Emret Komutanım dizisinin Laz Komutanı Cemal tiplemesiyle büyük bir kesimin tanıdığı İsrafil Köse, ağustos ayında İstanbul Kadıköy’de bir motosiklet kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan 46 yaşındaki İsrafil Köse, hayatını kaybetti. Köse, Kocasinan Mezarlığı’na defnedildi.

Attila Özdemiroğlu: Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören müzik dünyasının dev ismi Attila Özdemiroğlu 20 Nisan’da hayatını kaybetti. 5 Ocak 1943 Ankara doğumlu Özdemiroğlu’nun Gayrettepe’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde saat 09.30’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Attila Özdemiroğlu 73 yaşındaydı.

Gönül Ülkü Özcan: Tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, 2 Kasım’da Silivri’deki evinde 85 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının özellikle son dönemlerde yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları vardı.

Hakkı Devrim: Türk basınının duayen isimlerinden Hakkı Devrim, 15 Haziran’da 10.00 sıralarında hayatını kaybetti. Hakkı Devrim’in ölümü basın ve sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Okan Bayülgen, Hakkı Devrim’in vefatının ardından “Aklımı, hafızamı, gençliğimi” yitirdim paylaşımında bulundu.