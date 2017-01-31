Filipinlerde yapılan Kainat Güzellik Yarışması’nda birinci Fransız Iris Mittenaerewas seçildi. Türkiye’yi temsil eden Tansu Sıla Çakır ise dereceye giremedi.
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2016 Kainat Güzellik Yarışması Filipinler’in Manila şehrinde yapıldı.
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Bu sabaha karşı açıklanan sonuçlara göre kainatın en güzel kızı Fransa’dan çıktı.
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23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Iris Mittenaerewas, 2016 Kainat Güzeli seçildi.
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Mittenaere, tacını geçen yılın birincisi Filipinli Pia Alonzo’dan teslim aldı.
FRANSIZ KADINLARI NEDEN HER YAŞTA GÜZEL?
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Böylece 64 yıl sonra ilk kez bir Kainat Güzeli Fransa’dan seçilmiş oldu.
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En son 1953 yılında Fransız Christiane Martel Kainat Güzeli tacını takmıştı.
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ABD’li komedyen Steve Harvey’nin sunduğu Kainat Güzellik Yarışması’nda ikinci Kolombiyalı güzel oldu.
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23 yaşındaki Kolombiya güzeli Andrea Tovar, Kainat Güzellik Yarışması’nda ikincilik tacını taktı.
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Kainatın en güzel üçüncü güzeli ise Haiti’den seçildi.
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25 yaşındaki Haiti güzeli Raquel Pelissier, 2010 yılında ülkesinde meydana gelen ve 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde hayatta kalanlardandı.
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Yarışmada Türkiye’yi temsil eden 21 yaşındaki Tansu Sıla Çakır ise ilk 13’e giremeyerek elendi.
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İşte yeni Kainat Güzeli’nin yarışmadaki fotoğrafları…
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