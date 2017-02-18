20 saniyede tam 600 bin TL kazandı

Şarkıcı Hadise, pek çok reklam filminde oynamış iyi de paralar kazanmıştı. Ünlü şarkıcı en son tavuk reklamında oynadı, 20 saniye süren reklamdan tam 600 bin TL kazandı.

Şarkıcı Hadise, en son oynadığı tavuk reklamından tam 600 bin TL aldı. Reklamda sadece 20 saniye görünen Hadise’nin aldığı para dudak uçuklattı.

SODA MARKASINDA OYNADIĞI REKLAMDAN 1 YILDA 1 MİLYON 200 BİN TL ALMIŞTI

Hadise maden suyu markas ile 1 yıllığına 1 milyon 200 bin TL’ye anlaşmıştı. Markanın konserlerine de çıkacak olan Hadise daha önce de bir telekomünikasyon firmasının reklamında oynamış, 1.5 milyon TL almıştı.

HADİSE ADETA EMLAK KRALİÇESİ

Hadise kazandığı parayı yatırım olarak emlakdan yana kullanıyor. Brüksel, Londra ve İstanbul’dan ev satın alıyor. Her 3 kentte toplam 10 dairesi var.