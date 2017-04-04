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04 Nisan 2017

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Kıbrıs

2. Selim’in kılıcı için polis soruşturması

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2. Selim’in kılıcı için polis soruşturması
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Havadis’in Şubat ayında “Çalınan kılıç İngiltere’de” başlığıyla verdiği İkinci Selim’in Kıbrıs’taki kılıcıyla ilgili haber Polis Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi  

 Devrim DEMİR

Havadis’in Osmanlı döneminden adaya miras kalan ve çalınarak ada dışına satılan eserler arasında yer alan 2’nci Selim’in kılıcı İngiltere’de bulunduğu haberi üzerine Polis Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kıbrıs adasının 1571 yılında alınmasının ardından dönemin Osmanlı Padişahı 2’nci Selim tarafından Selimiye Camii’ne hediye edilen kılıç, 35 yıl önce kaybolmuştu.

Paha biçilmez kılıç, 35 yıl önce çalınarak, 4 milyon sterline satıldı. Kılıcın İngiltere’de tarihi British Museum’da olduğu ortaya çıktığı ve 15 milyon Sterlin’e satılacağı öne sürüldü.

 

Polis devrede

Polis Genel Müdürlüğü, kılıcın British Museum’da olup olmadığına dair İngiliz makamları ile irtibata geçti. Kılıcın akıbeti ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Adli Şube’de görevli iki polisi görevlendirdi.

 

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