10 Şubat 2017

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2 bin yıllık kayıp uygarlığa ait ilk izler

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2 bin yıllık kayıp uygarlığa ait ilk izler
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Güney Amerika’daki Amazon Ormanları’nda araştırmalarını sürdüren bilim insanları en az 2000 yıl önce inşa edilmiş, kayıp bir uygarlığa ait ilk izlere ulaştı.

  • İngiltere’de binlerce yıl önce inşa edilen ve gizemi hala tam olarak çözülemeyen Stonehenge’e Güney Amerika’dan rakip çıktı.

  • İngiliz Exeter Üniversitesi çalışanları ve Brezilyalı bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında Amazon Ormanları’nda en az 2000 yıl önce inşa edilmiş, kayıp bir uygarlığa ait ilk izlere ulaştı.

  • Araştırmayı ilgi çekici kılan detay ise söz konusu izlerin bu uygarlığın da Stonehenge’e benzer yapılar inşa etmiş olmasını gözler önüne sermesi.

  • 450’den fazla farklı yapıya ait izler bulan ekip, Amazon Ormanları’nın sanılanın aksine insan eli değmeyen bir bölge olduğu inanışını da bu keşifleri ile değiştirdi.
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Havadis Gazetesi

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