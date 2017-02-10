2 bin yıllık kayıp uygarlığa ait ilk izler

İngiltere’de binlerce yıl önce inşa edilen ve gizemi hala tam olarak çözülemeyen Stonehenge’e Güney Amerika’dan rakip çıktı.

İngiliz Exeter Üniversitesi çalışanları ve Brezilyalı bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında Amazon Ormanları’nda en az 2000 yıl önce inşa edilmiş, kayıp bir uygarlığa ait ilk izlere ulaştı.

Araştırmayı ilgi çekici kılan detay ise söz konusu izlerin bu uygarlığın da Stonehenge’e benzer yapılar inşa etmiş olmasını gözler önüne sermesi.