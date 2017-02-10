2 bin yıllık kayıp uygarlığa ait ilk izler

Güney Amerika’daki Amazon Ormanları’nda araştırmalarını sürdüren bilim insanları en az 2000 yıl önce inşa edilmiş, kayıp bir uygarlığa ait ilk izlere ulaştı.
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İngiltere’de binlerce yıl önce inşa edilen ve gizemi hala tam olarak çözülemeyen Stonehenge’e Güney Amerika’dan rakip çıktı.
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İngiliz Exeter Üniversitesi çalışanları ve Brezilyalı bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında Amazon Ormanları’nda en az 2000 yıl önce inşa edilmiş, kayıp bir uygarlığa ait ilk izlere ulaştı.
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Araştırmayı ilgi çekici kılan detay ise söz konusu izlerin bu uygarlığın da Stonehenge’e benzer yapılar inşa etmiş olmasını gözler önüne sermesi.
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450’den fazla farklı yapıya ait izler bulan ekip, Amazon Ormanları’nın sanılanın aksine insan eli değmeyen bir bölge olduğu inanışını da bu keşifleri ile değiştirdi.
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