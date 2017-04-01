2 ay saklandı

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01 Nisan 2017

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Kıbrıs

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Mağusa’da 2017 yılı Ocak ayında Nijerya uyruklu öğrencilerin arasında çıkan kavgada Chibuzor Okube’yi ağır yaralamakla suçlanan Apollos Albert Okanje 2 ay sonra yakalandı 

 

Nadire BAHADİ

Mağusa’da 25 Ocak 2017 tarihinde Nijerya uyruklu 2 grup öğrenci arasında çıkan kavgada Chibuzor Okube’nin ağır yaralanmasıyla ilgili olarak aranan zanlı Apollos Albert Okanje 2 ay sonra tespit edilerek tutuklandı.

Okanje dün “Ağır yaralama”, “Ciddi darp”, “Tecavüzkar alet taşıma” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Okanje mahkeme emri ile soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalacak.

 

Konuşmak için çağırdı, öldüresiye dövdü

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Halil Metin, 25 Ocak 2017 tarihinde Mağusa Çanakkale Göleti Şehitler Arsaları bölgesinde müşteki Chibuzor Okube’nin muhtemelen kafasına sert bir cisimle vurulmak suretiyle ağır şekilde yaralandığını anımsattı.

Ayni gün olay yerinde yapılan inceleme sonucunda 1 adet balta, 1 adet demir boru ve 2 adet bıçak bulunarak emare alındığını belirten Metin, ağır yaralanan Chibuzor Okube’den alınan ifadede kendisini söz konusu tarihte olay yerine çağıran kişinin zanlı Apollos Albert Okanje olduğunu ve konuşmadan kendisine saldırdığını beyan ettiğini açıkladı.

Metin ayrıca, müştekinin ifadesinde 5-6 kişi tarafından darp edildiğini beyan ettiğini söyledi. Zanlı Okanje’nin 30 Mart tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Metin, olay ile ilgili olarak aranan kişiler olduğunu da açıkladı.

Zanlı aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirten Metin, Apollos Albert Okanje’nin 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

 

 

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