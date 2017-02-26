26 Şubat 2017

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2.5 milyon liralık gaspçı operasyonu

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2.5 milyon liralık gaspçı operasyonu
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Bağcılar’da bir iş adamının 2 milyon 500 bin lirasını gasp etmek istediği öne sürülen silahlı kişi gözaltına alındı. Zanlının aracından ‘Uzi’ görünümlü bilye atar silah çıktı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünü arayan Bağcılar’da bir banka şubesinin yetkilileri, iş adamı A.D’nin 2 milyon 500 bin lira para çekmek için geldiğini, banka şubesinde ise A.D’yi takip eden şüpheli bir kişinin olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

İhbar üzerine banka şubesine giden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekibi, 2 milyon 500 bin lira çektikten sonra banka şubesinden ayrılan ve otomobiliyle işyerine doğru giden A.D’yi, şüpheli kişinin de aracıyla takip ettiğini fark etti.

Polis ekipleri, iş adamının otomobilinin önünü aracıyla kesmek isteyen şüpheliyi yakalamak isterken, durumu fark eden zanlı araçla kaçmaya çalıştı. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobildeki şüpheli M.E. (30) yakalandı. Araçta, ‘Uzi’ görünümlü bilye atar silah, bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Yapılan incelemede, şüphelinin kullandığı otomobilin kiralık olduğu ve sahte plaka takıldığı belirlendi.

Bazı suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilen M.E. işlemlerini ardından adliyeye sevk edilecek.

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