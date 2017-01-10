19 yeni vatandaş

Resmi Gazete’de, 1-5 Ocak 2017 tarihleri arasında, 19 kişinin daha Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC Yurttaşlığı’na alındığı duyuruldu

Resmi Gazete’de 1 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan habere göre, Bakanlar Kurulu, 3 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verirken, Resmi Gazete’de 2 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan habere göre 7 kişinin, 5 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete haberine göre de 9 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu’nun 1-5 Ocak 2017 tarihli kararları uyarınca 1980 Antakya doğumlu Zeynelabiddin Köroğlu, 1970 İstanbul doğumlu İsmail Altuğ Köyağası, 1973 Kadıköy doğumlu Kerem Tibuk, 1973 Aleppo doğumlu M. Maamoun Habbaba, 1993 Çankaya doğumlu Oğulcan Sandıkçı, 1958 İstanbul doğumlu Cem Sunman, 1993 Lefkoşa doğumlu Nur Al-Shanableh, 1982 Beyoğlu doğumlu Tunç İlke Özöztürk, 1994 İstanbul doğumlu Barış Polat, 1983 Bornova doğumlu Emrah Özer, 1982 Susuz doğumlu Barış Torunoğulları, 1984 Ankara doğumlu Mustafa Atacan Erpek, 1952 Uşak doğumlu Ayşen Türkman, 1985 Denizli doğumlu Hüseyin Zoroğlu, 1963 Altınözü doğumlu Mehmet Özbek, 1990 Tarsus doğumlu Turgay Ok, 1991 Reyhanlı doğumlu Mehmet Aksoy, 1975 Adana doğumlu Gülhan Çelikbağ ve 1997 Antakya doğumlu Meryem Ekenel KKTC Yurttaşlığı’na alındı.

5 günde 19 kişi

Zeynelabiddin Köroğlu, İsmail Altuğ Köyağası, Kerem Tibuk’un KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına ilişkin ilgili Bakanlar Kurulu kararı, 1 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.