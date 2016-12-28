28 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

19 yaşındaki Nazlı Mevsimler kayıp

Tarih:
Bir yorum bırakın
219 Görüntüleme
19 yaşındaki Nazlı Mevsimler kayıp
Haber İçi Üst

Lefkoşa’da yaşayan 19 yaşındaki Nazlı Mevsimler’in günlerdir kayıp olduğu bildirildi.

Lefkoşa’da yaşayan 19 yaşındaki Nazlı Mevsimler’den 5 gündür haber alınamıyor. Cumartesi günü işten çıkan ancak eve gitmeyen Mevsimler’e ailesi ulaşamıyor. Polise başvuran aile kayıp bildirimi yaparken, polisin her yerde genç kızı aradığı belirtildi.

Daha önce evden ayrılan ve günler sonra kendiliğinden ortaya çıkan 19 yaşındaki Nazlı Mevsimler 5 gündür kayıp. Mevsimler’in Cumartesi gününden beridir kayıp olduğu, ailesinin polise başvurduğu belirtilirken, genç kızın kısa bir süre önce Lefkoşa-Dumlupınar bölgesinde bir işyerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Cumartesi günü öğlen saatlerinde işten çıkan genç kızın evine gitmediği, geç saatlere kadar gelmeyince ailesinin tedirginlik yaşadığı ifade edildi.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil