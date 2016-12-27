27 Aralık 2016

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Kıbrıs

19 yaşındaki genç uyuşturucudan tutuklandı

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19 yaşındaki genç uyuşturucudan tutuklandı
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Tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 19 yaşındaki A.M (E) tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre olay dün 20:30 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldi.

DARP

Aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali Liman’ı ciddi bir şekilde darp eden A.Ö. (E-19), H.C. (E-20), E.A. (E-19), A.E. (E-19) ve F.Ö (E-19) tutuklandı.

Gazimağusa’da dün saat 18.30 sıralarında yaşanan olay neticesinde Liman’ın elmacık kemiği kırıldı.

KAYIP ŞAHIS

Lefkoşa’da ikamet eden Nazlı Mevsimler (K-19) 24 Aralık Cumartesi günü evinden ayrıldı ve hala  evine geri dönmedi.

Polis Mevsimler’in arandığını bildirdi.

Tüm olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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Havadis Gazetesi

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