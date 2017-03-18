18 Mart Şehitleri Anıldı

18 Mart Şehitleri, Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Boğaz Şehitliği Özel Defteri’ne yazdıklarıyla şehitlere “Sizler canınız pahasına bir daha geçmişin karanlıklarına dönülmesini engellediniz. Bu adada barış, huzur, eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yeni bir yaşamın alt yapısını hazırladınız” ifadeleriyle seslendi.

Akıncı, Enosis plebisitinin Güney Kıbrıs’taki Rum okullarında onurlandırılacak bir olgu olarak Rum Meclisince listeye alındığı bu günlerde şehitlerin verdiği mücadelenin anlamı ve haklılığının bir o kadar daha anlaşılır olduğunu da kaydetti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıtkabir’e konulmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan, Türk ve KKTC bayrağına sarılı toprağı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a sundu. Kanbay da toprağı öpüp başına koyarak teslim aldı.

Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç, GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, milletvekilleri, siyasi parti, kurum kuruluş dernek üniversite temsilcileri, askeri erkan ve Türkiye’den konuklar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Muharebe Yüzbaşı Erkan Özer’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden tören, şehitlik özel defterinin imzalanması, toprağın sunulması ve şehitliğin gezilip şehit kabirlerine çiçek sunulmasıyla son buldu.

AKINCI: “KIBRIS TÜRK HALKI BU TOPRAKLARDAN ÖZGÜRLÜK İÇİNDE YAŞAYABİLSİN DİYE…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şehitlik özel defterine şunları yazdı:

“Bir kez daha sizleri saygı ile anmak için huzurlarınızdayız. Her biriniz yaşamınızın baharında tüm sevdiklerinizi geride bırakarak, büyük bir fedakârlıkla canınızı feda ettiniz. Bunun tek nedeni, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürlük içinde yaşayabilmesiydi.

“ANLAM VE HAKLILIĞI BİR O KADAR DAHA ANLAŞILIR…”

Enosis plebisitinin Güney Kıbrıs’taki Rum okullarında onurlandırılacak bir olgu olarak Rum Meclisince listeye alındığı bu günlerde sizlerin verdiği mücadelenin anlamı ve haklılığı bir o kadar daha anlaşılır olmaktadır.

Sizler canınız pahasına bir daha geçmişin karanlıklarına dönülmesini engellediniz. Bu adada barış, huzur, eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yeni bir yaşamın alt yapısını hazırladınız. Bu zemini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ruhunuz şad olsun.”

KANBAY: “ŞANLI TARİHE DESTANLAR YAZDINIZ”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, deftere şunları kaydetti:

“Şehit olmak Türk Milleti’nin her ferdi için en kutsal mertebedir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden sizler bu yüce mertebeye ulaşarak şanlı tarihimizde destanlar yazdınız.

Bugün büyük bir gururla 102. yıl dönümünü idrak ettiğimiz tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, bu kahramanlık destanlarının en müstesnalarındandır.

Keza uluslararası barış ve dostluk idealleriyle yurt dışı temsilciliklerimizde çalışmış, görev yaptıkları ülkelerde uğradıkları terör saldırıları sonucu hayatlarını kaybetmiş şehit diplomatlarımız ile ailelerinin hatıraları hafızalarımızda daima yerini korumaktadır.

Cumhuriyet ve demokrasimizi aziz şehitlerimizin en değerli mirası addeder, sizlerin manevi huzurunda bu kıymetli mirasın bekası için var gücümüzle çalışma azminde olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman Türk askeri ile Kıbrıs Türk mücahitlerini ve 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.”

PAÇ: “CANLARINIZ PAHASINA…”

KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç’ın Boğaz Şehitliği özel defterine yazdıkları da şöyle:

“Vatan vazife ve bayrak uğruna en değerli varlığınız olan canınızı vererek şahadet mertebesine ulaştınız.

Kanlarınızla sulayarak vatan yaptığınız bu topraklarda sahip olduğumuz her şeyi sizlere borçlu olduğumuzu bir an bile hafızamızdan çıkarmadan, şanlı bayrağımızın gölgesinde, başımız dik, huzur ve güven içinde yaşıyoruz.

Canlarınız pahasına mücadele ederek bu toprakları vatan yapan sizler ebedi varlığımızın da teminatı oldunuz.

Uğrunda büyük bedeller ödenen aziz vatanımızın mevcudiyeti ve göklerde dalgalanana şanlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz ve uğruna canınızı verdiğiniz vatan topraklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar koruyacağız.

Bugün aynı zamanda bir ulusun küllerinden yeniden dirilerek varoluş mücadelesi verdiği Mehmetçik’in bir kez daha abideleştiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün efsaneleştiği ve tarihine altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümünü kutlamanın da haklı gururunu yaşıyoruz.

Çanakkale, vatan ve bağımsızlık söz konusu olduğunda canı dâhil bütün varlığını ortaya koyarak yediden yetmişe birlik ve beraberlik duygusu içinde kenetlenip, tek yürek halinde mücadele eden yüce milletimizin gösterdiği destanlaşmış bir zaferin adıdır.

Bizlere mücadele ve bağımsızlık ruhunu miras bırakan başta ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için de bugün de bir an olsun düşünmeden canını hiçe saymış tüm şehitlerimizi rahmet gazilerimizi minnetle anarken tarih boyunca ordusuna her zaman destek evren Aziz Türk Milleti’ne ve Mücahit Kıbrıs Türk halkına şükranlarımı sunarım. Ruhunuz şad olsun.”

ÖZER: “GURUR DUYULAN ONUR ABİDELERİSİNİZ”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Muharebe Yüzbaşı Erkan Özer de günün anlam ve önemini belirten konuşmasında “Şehitler ölmez, ya toprak olup ölümsüzleşir ya da bayrak olup ebedileşirler” sözlerine yer verdi.

“Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, Mutlu Barış Harekatı’nda ve Terörle Mücadele Harekatında ailelerine gurur, geleceğimize ölümsüzlük, Türk milletine kıvanç veren yüce şehitlerimiz, gerektiğinde ölmesini bildiği için yaşamaya da hak kazanan milletimizin gelecek kuşaklara armağan etmekle gurur duyduğu onur abidelerisiniz” diyen Özer, şehitleri rahmet minnet ve saygıyla andı.