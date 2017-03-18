18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümü

Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale’de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla zayiat verdi. Bugün Çanakkale Savaşı’nın 102. yıldönümü.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 102 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı ‘Çanakkale Geçilmez Destanı’nın yıl dönümü, Türkiye’nin dört yanında kutlanacak.

YARIM MİLYONDAN FAZLA ZAYİAT

Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu. 490.000’e yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300.000’den fazla zayiat verdi. Buna karşılık Osmanlı tarafının 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken zayii oldu. Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi.

ÇANAKKALE ZAFERİ 102. YIL PROGRAMI AÇIKLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile tören başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla Atatürk Anıtı’na çelen bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından 18 Mart Stadyumu’nda tören düzenlendi. TBMM tarafından Çanakkale şehrine verilen altın madalyanın Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından bayrağa toka edilmesi ile başlayan olan tören; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrağın göndere çekilmesiyle sürdü.

Protokol konuşmaları ve şiirlerin okunmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü bir gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen törene katılarak bir konuşma yaptı.

GEMİLER HALKIN ZİYARETİNE AÇILACAK

Saat 14.30’da resmi geçit yapacak askeri gemiler ile ziyarete açılacak gemiler boğaza gelmeye başladı. Bugün ziyarete açılacak olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ‘M 268′ borda numaralı TCG Akçaova fırkateyni Çanakkale Boğazı’na demirledi.

TCG Akçaova’nın yanı sıra ‘F 245′ borda numaralı TCG Oruç Reis, L 402 borda numaralı TCG Bayraktar adlı gemiler de halkın ziyaretine açılıyor.

18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ’NE ÖZEL 3 AFİŞ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü’ne özel afiş hazırlandı. Afişte geçmişten günümüze kahraman Türk askerlerinin canını hiçe sayarak daima göreve hazır olduğunun vurgusu yapıldı.