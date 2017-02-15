18 aylık emek çöpe mi gitti şimdi?  

Liderler çok zorlu geçen 18 aylık bir sürecin ardından, hiç olmayacak yerden “grildiler…”

ELAM gibi faşist ve ırkçı bir siyaset yapıcının peşine takılan Anastasiadis’in partisi DISI, Anastasiadis’i de içine çeken bir adımın parçası oldu.

Düşünün…

“Kıbrıs’ın Yunnistan’a bağlanması”, milli bir tören halinde kutlanacak…

Nerede?

Okullarda…

Ve, bu kararı “normalleştirmek” isteyenler var…

“E biz daha mamuruk?…”diye soran var…

Kimse kusura bakmasın ama, bu sorunun cevabı nedir bilir misiniz?

Evet, biz daha mamuruk…

Hani kapı, nerde telefon hizmeti?

Geriye döüp bir bakalım…

“Güven yaratıcı önlemler neden hayata geçirilemedi?”

Bu soruyu kendimize sorduk mu?

Lefke’de, Maraş’ta kapı açılması için biz hazırız.

Telefonların reoming kapsamında Kıbrıs’ın her yerinde karşılıklı kullanılması için hazırız.

Ne yaptı Anastasiadis bu konuda?

Ya yasalara takıldı, ya da “seçim hesaplarına…”

Yine kusuruma bakmasın kimse ama…

Çözüm dediğiniz, barış dediğimiz değerler, emek ister.

Öyle günde dört saat uyuyarak, kalan yarısında viski içerek barış olmaz.

Akıncı’ya neden kızayım?

“Biz daha mamuruz”cular var ya…

Hadi masaya bakalım…

Şimdi biz, Akıncı’ya neden kızalım?

Nasıl kızalım?

Akıncı gidebileceği kadar ileri gitti, kendisi de ifade ediyor bunu.

KKTC’deki hükümetin ve tabanının endişelerine, muhalefetine rağmen…

Unutmayın, bir de Türkiye’ye rağmen.

Harita vermek kimin aklının işiydi?

Akıncı, bu süreçte risk almaktan çekinmedi…

Anastasiadis ne risk aldı?

Almadı.

Şubat 2018’deki seçimlere yöneldi.

Rum tarafının iç politikasına yöneldi.

ELAM’dan medet um…

Kiliseye yaslan…

Nasıl olacak?

DISI de Anastasiadis’ten bir adım önde koştu.

Şimdi oturalım helvasını yiyelim sürecin.

Sürecin ihtiyacı sihirli değnek

Şimdi, müzakereciler dahi bir araya gelemedi dün…

Yarın liderler görüşür mü bilinmez…

Süreci hareketlendirecek, “bir sihirli değnek” gerek…

Bir sihirli değnek…

Ötesi Yok.

Bu sihirli değnek kimde?

Gelişen gündeme baktığımda…

Sadece Türkiye…

Bu masayı bir adım daha ileriye taşıyacak hareket, ancak Türkiye’den gelebilir…

Anastasiadis seçim, Yunanistan kendi derdinde…

Akıncı masada yapabileceği her şeyi yaptı…

Geriye bir tek Türkiye kalıyor…

Türkiye de ancak Nisan sonu böyle bir adım atabilir…

Süreci, birkaç aylığına buzdolabına kaldırdık diyebiliriz…

Elcil ve Durduran’ın tepkisi

Bakınız…

İki tepki dikkatimi çekti.

Öyle bir şey yaşandı ki, Şener Elcil güneyde mahkemeye gidiyor, Alpay Durduran da güneydeki toplantısını iptal etti.

Az bir şey mi?

Yani Kıbrıs Cumhuriyeti’ni reddetmeyen insanlara bir de diyorsun ki:

“Seni Yunanistan’a bağlayacağım…”

İnsaf…

Hristodulidis devrede

Rum sözcü Nikos Hristodulidis devrede, neden?

“Efendim bu olayın Anastasiadis ile ilgisi yok, çözüm istencimize de engel değil” diyor…

Örnekler veriyor…

Neymiş, “Top Eğitim Bakanlığı’ndaymış…”

Ne fark eder…

O eğitim bakanını da atayan Anastasiadis değil mi?

Anastasiadis’i bu olaydan temizlemek için, sözcüsü Hristodulidis, Kıbrıs Türk basınından bazı isimlere bilgi verdi.

Ama gel gör ki, Anastasidis’in kendisi sürece sahip çıktı.

Yeni bir barış kültüründen bahsetmesi gerekirken…

“Tarihi çocuklarımıza öğreteceğiz, sen de 20 Temmuz’u öğretme” dedi.

Zaten gergin olan ilişkilere, riskli halkalar ekleyerek atılan adımlar kimseye fayda sağlamaz…

Bu aslında, Türk tarafına “Sen de 20 Temmuz’a sahip çık” mesajı da veriyor.

Bunu görmek gerekir…

O kadar saçma bir politika ki bu…

Sonra ne demek Türkler bahane arardı…

Bunu söyleyenler var…

Masaya bak masaya…

Nedir masadaki pozisyonlar?

Akıncı gelebileceği noktaya gelmiş….

Süreci beşli konferansa taşımış…

Toprak konusunda harita vermiş…

Garantiler için konferans toplanmış…

Uluslararası camianın de ilgisini sürece çekmeyi başarmış.

Bak ki…

Rum tarafının verdiği harita 28.2 olsa da yüzde 8’i federal ortak devlet toprağı…

Garantörlük konusunda Türk hassasiyetleri hiç gündemde değil.

Üstelik Rum lider, dönüşümlü başkanlık konusunda adım dahi atmadı.

Siyasi eşitliği bile kabullenemedi…

Bunu görmeyelim mi?

Proaktif siyaset…

Artık süreci “ara bölgeye hapsetme dönemine” son verilmesi gerekiyor.

“Proaktif” sözünü Kıbrıs Türk siyasetine sokan Akıncı, bir laf daha söylemişti:

“Bizi ara bölgeye hapsedemezsiniz…”

Şimdi Akıncı’nın Lefkoşa dışına çıkma zamanı…

Köy köy dolaşmalı…

İngiltere…

Almanya…

ABD…

AB…

Tümünde etkin çalışmalar yapılmalı.

Üstelik…

Akıncı’nın bir görevi daha var…

Süreç bitse de Akıncı’nın görevi bitmiyor.

Kıbrıs Türk’ü bu adada yaşamaya devam edecek.

Bu coğrafyanın sahibi biziz…

Çözüm süreci uzadı, ne yapacağız…?

Toplumsal dokunun bozulmaması için mücadele devam edecek.

Ekonomiyi ayakta tutma mücadelesi devam edecek.

Şu andaki tabloya bakıldığında da Akıncı’nın görevi bitmiyor…