En Üst

12 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

17 Göçmen KKTC’den Güney’e Geçti

Tarih:
Bir yorum bırakın
40 Görüntüleme
17 Göçmen KKTC’den Güney’e Geçti
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

Güney Kıbrıs’ta dün sabah “Kaymaklı” bölgesinde, 17 “gayri resmi” göçmen yakalandığı haber verildi.

Bahse konu kişilerin Güney Kıbrıs’a KKTC’den geçtiklerini ve Kıbrıs’a ise Mersin’den tekneyle geldiklerini söylediklerini iddia eden Fileleftheros, mültecilerin hepsinin de Güney Kıbrıs’ta yakınları olduğunu ve yolculuklarının son durağının da Kıbrıs olduğunu söylediklerini iletti.

Göçmenlerinin hepsinin erkek olduğunu ve dün gece geç saatlerde Koçinotrimitya’daki mülteci kampına gönderilmelerinin beklendiğini yazan gazete, göçmenlerin sağlık kontrolleri tamamlanıp herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadıkları tespit edilene kadar, burada kalacaklarını ekledi.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King