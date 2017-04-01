 16 suçu da kabul etti

Girne Dağyolu’nda ikisi öğrenci üç kişinin ölümü ile sonuçlanan kazada, Safa Güngör, 16 ayrı suçtan dava edildi. Ölümlerin nedeni TIR şoförünün ihmali

Devrim DEMİR

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım 2016’da meydana gelen ve 2 lise öğrencisi ile minibüs şoförünün yaşamını yitirdiği kazadaki TIR sürücüsü Safa Güngör dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildi.

Başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı , yargıç Gökhan Asafoğulları ve yargıç Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti’nin baktığı davada, İddia Makamı adına rahatsızlığı nedeniyle mahkemede hazır bulunamayan Kıdemli Savcı Ahmet Varol’u Savcı Aliye Özçınar temsil etti.

Tüm davaları kabul etti

TIR şoförü Safa Güngör , “İlayda Öztürk, Sude Demirkıran ve Denktaş Mutluel’in ölümlerine neden olma” başta olmak üzere 16 davadan da itham edilirken, tüm davaları kabul etti.

İthamın ardından dava görevli savcının rahatsızlığı nedeniyle 4 Nisan’a ertelendi.

4 Nisan’da olgular ve hafifletici nedenler mahkemeye sunulacak.

Bu arada Safa Güngör’ün kullandığı TIRın seyrüsefer ve ruhsatsız olduğu, TIR dorsesinin de KKTC’de kayıtlı olmadığı, dorsenin seyrüsefer ruhsatı ve muayenesi olmadığı ithamnamede yer aldı. Öte yandan kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınları da davayı takip etti. İlayda Öztürk’ün annesi ve Sude Demirkıtan’ın annesi gözyaşlarını tutamadı.