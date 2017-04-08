140 sivili öldürüp elektrik direklerine astı

DEAŞ kontrolünde olan Musul’dan kaçmaya çalışan 140 sivilin DEAŞ’lı teröristler tarafından öldürülüp elektrik direklerine asıldığı belirtildi.

Rudaw’ın haberine göre, DEAŞ’ın, geçen Pazartesi ve Salı günleri Musul’un batı yakasından Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdüğü belirtildi. Açıklamada, öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının Musul’un batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde, diğer bir kısmının ise çatışma hattı yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Musul’un batı yakasındaki eski yerleşim merkezinde yaklaşık 600 bin sivil mahsur kalmış durumda. Bu siviller, DEAŞ’ın öldürme tehdidinden dolayı evlerini terkedip güvenli bölgelere geçemiyor. Irak Ordusu’na bağlı güvenlik güçleri, 24 Ocak’ta uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle kentin doğu yakasında kontrolü sağlamıştı.