En Üst

08 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya

140 sivili öldürüp elektrik direklerine astı

Tarih:
Bir yorum bırakın
32 Görüntüleme
140 sivili öldürüp elektrik direklerine astı
Haber İçi Üst
Paylaş6
+1
Paylaş
Pin

DEAŞ kontrolünde olan Musul’dan kaçmaya çalışan 140 sivilin DEAŞ’lı teröristler tarafından öldürülüp elektrik direklerine asıldığı belirtildi.

Rudaw’ın haberine göre, DEAŞ’ın, geçen Pazartesi ve Salı günleri Musul’un batı yakasından Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının Musul’un batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde, diğer bir kısmının ise çatışma hattı yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Musul’un batı yakasındaki eski yerleşim merkezinde yaklaşık 600 bin sivil mahsur kalmış durumda. Bu siviller, DEAŞ’ın öldürme tehdidinden dolayı evlerini terkedip güvenli bölgelere geçemiyor. Irak Ordusu’na bağlı güvenlik güçleri, 24 Ocak’ta uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle kentin doğu yakasında kontrolü sağlamıştı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş6
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King