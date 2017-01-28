11 yıl sonra pişman oldu

2006 yılında çalıştığı iş yerine ait bin 538 TL’yi çalıp Türkiye’ye kaçan Ali Düzen 11 yıl sonra geri gelerek polise teslim oldu

Nadire BAHADİ

Mağusa’da 2006 yılında Kazım Ahmet Raşit şirketinde pazarlamacı olarak çalıştığı sırada müşterilerden aldığı bn 538 TL’yi şirket muhasebesine yatırmayarak çalıp Türkiye’ye kaçan Ali Düzen 11 yıl sonra polise teslim oldu. Düzen dün “Müstahdem tarafından sirkat” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme Ali Düzen’in yargılanma safhasında mahkemede hazır bulunmasını sağlamak amacı ile zanlının tutuklu yargılanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Teslim oldu, suçunu kabul etti

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Tukay Alper mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Ali Düzen’in 2006 yılında Kazım Ahmet Raşit şirketinde pazarlamacı olarak çalıştığı sırada, müşterilerden tahsil ettiği bin 538 TL’yi şirket muhasebesine yatırmayarak çaldığını açıkladı. Söz konusu tarihte şikayet üzerine başlatılan soruşturmada muhaceret şubesinden yapılan araştırmada Düzen’in yurt dışına çıkış yaptığının görüldüğünü belirten Alper, zanlının 3 Ocak 2006 tarihinden bu yana ülkede aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı. Alper 24 Ocak 2017 tarihinde Ali Düzen’in Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığı sırada polis tarafından tutuklandığını belirterek, zanlının verdiği ifadesinde teslim olup davasını bitirmek için geldiğini ve suçunu kabul ettiğini beyan ettiğini söyledi. Ali Düzen’in ülkeye turist olarak giriş yapmak istediği esnada yakalandığını belirten Alper, KKTC ile hiçbir bağının bulunmadığını ifade ederek zanlının tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

“Hata yaptığımı anladım”

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Ali Düzen, Türkiye’de epilepsi hastası bir çocuğunun olduğunun ve suç tarihinde gelen ani telefon ile Türkiye’ye kaçması gerektiğini söyledi. “Suçumu kabul ediyorum, hata yaptığımı anladım” diyen Düzen, mahkemeden af dileyerek ailesinin kendisine ihtiyacı olduğunu söyleyip tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti.

Yargılanmayı tutuklu bekleyecek

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla zanlının 1 ay geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.