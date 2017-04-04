11 Nisan tehlikede!

Rum Meclisi’nin başsavcı bahanesi 11 Nisan’ı riske attı

DİSİ’nin yasa önerisinin ne oranda 7 Nisan Cuma günkü Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya götürüleceği konusu dizi filme dönüşme şeklinde gelişiyor.

3 Nisan Pazartesi gün kamuyunda DİSİ’nin somut yasa önerisinin oylamaya götürülmesinin ileriye götürülüp götürülmeyeceği ile ilgili veya somut yasa önerisinin daha sonraki aşama için ertelenip ertelenmeyeceği ile farklı düşünceler içinde olduğuna dair bilgiler gündeme geldi.

Sigma’nın “Öğlen ve Birşeyler” yayınında DİSİ’nin Parlamento Temsilcisi Nikos Tornaritis bugünkü açıklamaları ile DİSİ’nin yasa önerisinin geri çekilmesi ile ilgili herhangi bir niyet olmadığını açıklığa kavuşturdu.

İlk andan itibaren somut önerinin eğitim amaçları için sunulmuş olabileceğini fakat açık birşekilde siyasi sorun şeklinde geliştiğini de açıklığa kavuşturdu. “Eğer zaman olarak geriye dönebilsek ve olayları inceleyebilsek, ELAM’ın önerisine çekimser kalmak yerine reddetmemiz gerekecekti” diye vurguladı.

“DİSİ kurulduğu günden beri demokrasiyi savunuyor. Karşı oy kullanmayı ayrıca lehte oy kullanmayı destekleyen kadro vardı. Parlamento grubu yasa önerisi hazırlayacağını söyerek çekimserliğini korumaya karar verdi. Biz ilk andan itibaren buna sadığız” diye konuştu.

Sigmalive’ın elde ettiği bilgilere göre, bir başka gelişmede EDEK’in 31 Mart Cuma tarihinde Rum Meclis Başkanı’na mektup gönderdiği ve DİSİ’nin somut yasa önerisinin anayasaya uygunluğu ile ilgili uzman görüşü için bunun hukuk birimine ve Başsavcı’ya yönlendirilmesini istediğinden bahsediliyor.

Aynı kaynaklar Dimitris Silluris’in Pazartesi gün zaten bu talebi Başsavcıya ilettiğinden, Başsavcının mümkün olan en kısa zamanda talebe cevap vereceğinden bahsediyor.

EDEK’in, Başkanı Marinos Sizopulos aracılığıyla DİSİ’nin yasa önerisinin oylanmasının ertelenmesini isteme niyetinde olup olmadığına dair net bir tablo yok, ki bu öğrendiğimiz kadarıyla bu Başsavcının raporunun içeriğine bağlı olacak eğer bu rapor vaktinde yani Cuma gününden önce Meclis’e verilirse.