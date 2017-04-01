100 bin Suriyeliye KKTC vatandaşlığı

16 Nisan sonrasında 3 milyon Suriyeli mülteciye vatandaşlık vermeye hazırlanan Türkiye, KKTC hükümetine “100 bin vatandaş da siz yapın” dedi

ERDOĞAN İSTEDİ: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de bulunan 3 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin TC vatandaşı olması için kolları sıvadı. 16 Nisan’da yapılacak referandumdan sonra Suriyelilere TC vatandaşlığı verme işlemleri resmen başlatılacak

SİZ DE YAPIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden müzakerelerdeki “eşitlik tartışmasını” da dikkate alarak KKTC nüfusunu artırmak için Başbakan Özgürgün’den 100 bin Suriyelinin de KKTC vatandaşı yapılmasını istedi. Erdoğan’ın bu talebini kısa süre önce adaya gelen Başbakan Yardımcısı Türkeş KKTC hükümetine iletti

Türkiye’de uzun süredir tartışılan Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi konusu 16 Nisan Anayasa Referandumu sonrasında yaşam buluyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonrasında vatandaşlık işlemlerinin başlatılması için Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’a hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi. Havadis’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Türkiye hükümeti ilk etapta, farklı illerde kendi imkanları ile ev bulup yerleşen ve veya iş yeri kuran Suriyeli mültecileri vatandaşlığa alacak.

Başvurular referandum sonrası

Referandumun tamamlanmasının ardından başvuru kabulleri valiliklerde başlayacak. Suriyeli mültecilerin yoğunlukta olduğu illerdeki valiliklerde bu amaçla özel birimler oluşturulacak. Başvuruda bulunan Suriyelilere gerekli incelemenin yapılmasının ardından en geç 1 ay içinde yanıt verilecek.

Planlamada KKTC de var

Ülkelerindeki savaş nedeniyle yıllardır Türkiye’de yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin kalıcı bir şekilde rehabilite edilmesini hedefleyen projeye Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla KKTC de dahil edildi. Yapılan planlamada KKTC’nin 100 bin Suriyeliye vatandaşlık vermesi öngörülüyor. KKTC vatandaşlığı verilecek Suriyelilerin mali durumunun da dikkate alınacağı belirtildi.

Talebi Tuğrul Tükeş iletti, Özgürgün kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KKTC’nin de 100 bin Suriyeliye vatandaşlık verme talebini, kısa süre önce KKTC’yi ziyaret eden Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Başbakan Hüseyin Özgürgün’e iletti. Özgürgün olumlu baktığı projeyi, talebin kendilerine iletilmesinden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme taşıdı. Kabinede yalnızca Lefkoşa bölgesinden bir bakanın karşı çıktığı ancak daha sonra ikna edildiği öğrenildi.

“KKTC’deki nüfus artmalı”

Başbakan Özgürgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ricasını kabineye aktarırken “Sayın Cumhurbaşkanı, adada Güney Kıbrıs ile KKTC’nin nüfus dengesinin sağlanmasının önemini vurguluyor. Bence de haklı. Sayın Cumhurbaşkanı devam eden müzakerelerde de nüfus dengesinin önemli olduğuna vurgu yapıyor. Bizim açımızdan da bu önemli. Üstelik KKTC olarak yanı başımızdaki insanlık dramına daha fazla kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullandı. Özgürgün’ün bu konuşmasının ardından öneri sunulurken karşı duruş sergileyen Lefkoşalı bakan da çekimser kalmayı tercih etti.

Başvurular KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği ve konsolosluklara yapılacak

KKTC hükümetinin de onay verdiği proje kapsamında KKTC vatandaşlığı talep eden Suriyeliler, KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul, İzmir ve Mersin’deki konsolosluklara başvuru yapabilecek. İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı Suriyelilerin vatandaşlık başvurularını kabul edecek ekiplerin büyükelçilik ve konsolosluklara görevlendirilmesi için çalışmalarına hız verdi. Bu amaçla büyükelçilikte 7, konsolosluklarda ise 3’er kişilik ekipler oluşturulacak.