1 Mayıs’a yoğun ilgi

1 Mayıs İşçi Bayramı dün akşam Taksim Sahası’nda iki toplumlu etkinlikle kutlandı. Güneyden ve Kuzeyden onlarca örgüt ara bölgede buluşarak 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

1 Mayıs İşçi Bayramı, Kuzey ve Güney Kıbrıs‘taki bazı sendikaların organizasyonuyla, dün Lefkoşa’da ara bölgede kutlandı.

“Dayatmalara Hayır! Ortak Vatan İçin Ortak Mücadele” ana temasıyla düzenlenen etkinlikte, emekçilerin birlik ve dayanışma mesajı yanında, ayrımcılığa, kemer sıkma politikalarına, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe karşı; sosyal kazanımları koruma ve Kıbrıs’ta çözüm ve yeniden birleşmeyi destekleyen mesajlar verildi.

Konuşmaların yapıldığı etkinlikte Arda Gündüz ve Prospektus Müzik grubu da şarkılar seslendirdi.

Etkinliğe CTP-BG Genel Başkanı Tufan Erhürman , CTP-BG ve TDP’den bazı milletvekilleri, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve diğer bazı siyasilerle çok sayıda sendikacı ve emekçi katıldı.

DEV-İŞ, PEO, KTÖS, KTOEÖS, BES, KTAMS ve KOOP SEN’den oluşan organizasyon komitesine adanın kuzeyinde ve güneyinde faaliyet gösteren 50’yi aşkın sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti etkinliğe katılarak destek verdi.

Ledra Palas Kapısı’nın yan tarafında kurulan alana KKTC’den katılanlar saat 18.00’dan itibaren pankart, bayrak, tişört ve şapkalarıyla Kuğulu Park’ta toplandı.

Kortej buradan hareket ederek Şehitler Abidesi, Girne Kapısı, Cumhurbaşkanlığı önü güzergahını izleyerek Ledra Palace’a yürüdü. Güzergah boyunca sloganlar atıldı, marşlar söylendi.

Polisin Ledra Palace sınır kapısında aldığı önlemler sayesinde 1 Mayıs etkinliğine katılanlar yığılma yaşanmadan ara bölgeye geçti. Saat 19.30’da etkinlik Türkçe ve Rumca sunuş konuşmalarıyla başladı.

Yoğun kalabalık vardı

Saat 18.00’dan itibaren Kuğulu Park’ta toplanan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü mensubu vatandaşlar, oldukça kalabalık gruplar oluşturdu. Coşkulu bir şekilde sloganlar atan gruplar, uzun kortej eşliğinde Ara Bölge’ye yürüdü.

Sloganlar atıldı

Saat 19.00 sularında Ara Bölge’ye yürüyüşe geçen kalabalık kortej, sloganlar eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü. Kıbrıslı Türk örgütler, saat 18.00’de Kuğulu Park’ta toplanarak, saat 19.00’da Taksim Sahası’nda olacak şekilde kortejler halinde hareket etti. Örgütler, Kuğulu Park’tan Sarayönü’ne, oradan da Ledra Palace’a doğru yürüdü.

Sıkıntı yaşanmadı

Geçtiğimiz yıl sınır kapılarında etkinliğe katılan vatandaşların yaşadığı sıkıntılar bu yıl yaşanmadı. Polis aldığı önlemlerle etkinliğe katılan emekçilerin geçişlerini kolaylaştırdı. Rahat şekilde Ara Bölge’ye ulaşan vatandaşlar, Güney’den gelecek kortejin alana ulaşmasını ve etkinliğin başlamasını bekledi.

Ortak açıklama yapıldı

Grupların ara bölgede toplanmasıyla iki toplumlu ortak açıklama yapıldı. Açıklamada işçi sınıfının mücadelesine ışık saçan ABD’nin Chicago eyaletinde 1886’da yer alan isyanda öncü rol oynayan eylemciler ve Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımları için ortak ve çetin sınıfsal mücadele veren Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk işçi hareketi öncüleri hatırlatıldı.

“Bu yıl da 1 Mayıs’ı, emperyalist müdahalelerin yoğunlaşarak arttığı, dünyanın zengin kaynaklarını kontrol altına almak istediği, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin giderek arttığı koşullarda gerçekleştiriyoruz” denilen açıklamada, “emperyalizmin saldırganlığının” Doğu Akdeniz bölgesinde hızla genişleyen savaşlara yol açtığı iddia edildi.

“Mücadele ve dayanışmayı yoğunlaştırmak kaçınılmaz”

Neoliberal kemer sıkma politikalarının; emekçileri yoksulluğa mahkum ettiği, işsizliğe yol açtığı ve aşırı sağ güçlerin daha da güçlenmesine sebep olduğu ifade edilen açıklamada, “Sendikal ve sosyal hakların yok edilmesine karşı, emekçilerin mücadele ve dayanışmasını yoğunlaştırmaları kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu çetin ekonomik ve sosyal koşullar içerisinde Kıbrıs sorununun çözümü öncelik ve acil gereksinim olmaya devam etmektedir. Kıbrıs’ın emekçileri için 1 Mayıs aynı zamanda, çözüme, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi mücadelesine bağlılığımızı teyit etme günüdür” denildi.

“Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam ediyoruz.”

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öncülerin; emekçilerin yaşamlarını değiştiren maden ve inşaat işçileri ile milliyetçiliğe karşı mücadele veren meslektaşlarının mirasını taşıdıkları belirtilen ortak açıklamada, “Umutla geleceğe doğru ilerlemeye, Kıbrıs’ı yeniden birleştirme mücadelemizde, emekçilerin haklarını ve sosyal kazanımlarını savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz” denildi.