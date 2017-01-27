1 Konu 1 Konuk’ta haftanın konuğu Kemal Başat oldu

Seda Günsoy Çağdan’ın sunumuyla her hafta yayınlanan 1 konu 1 konukta bu hafta ülkemizde çok faydalı girişimleriyle öne çıkan isim Kemal Başat konuk edildi ve projelerini aktardı. Taşkent Yaban hayat Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Kemal Başat , doğa, çevre ve doğa hayvanlarının korunmasıyla ilgili çok büyük işlere imzasını attı. Yaklaşık 16 kişilik profesyonel ekibi ile doğamızı ve doğa hayvanlarını koruyor, kurtarıyor ve rehabilite edip tekrardan doğaya salıyorlar. Ayrıca Taşkent Doğa Parkı adı altında ileride oraya gezilerin de düzenleneceği bir doğa parkı da kuruluş aşamasında. Hiçbir yerden maddi destek almadan tamamıyle kendi imkanları ve ekibi ile birlikte güzel işler başaran Kemal Başat, ileride de doğayı ve doğa hayvanlarını korumak amaçlı eğitimler verilmesini ve bu konuda da öncü olmayı hedefliyor.

Eğer siz de yaralı ya da avcılar tarafından bilinçsizce vurulup yaralanan hayvanları kurtarmak ya da kafeslere mahkum edilmis doga hayvanlarını şikayet edip kurtarılmasını istiyorsanız Taşkent Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ne ait olan 1190 Yaban Destek Hattı’nı arayabilirsiniz.